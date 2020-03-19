«Дождь» из-за коронавируса запускает дневной марафон «Дома поговорим»

С 18 марта телеканал «Дождь» переходит на экстренный режим работы и запускает марафон «Дома поговорим».





Каждый день журналисты «Дождя» будут готовить многочасовой эфир с выпусками новостей, связываться с известными людьми и зрителями, многие из которых теперь работают из дома, известные музыканты будут исполнять песни в прямом эфире. Телеканал планирует показывать спектакли, фильмы и лекции.





Марафон начнется 18 марта в 14:00, в этот день эфир телеканала будет открыт на всех площадках и во всех социальных сетях. В остальные дни для того, чтобы посмотреть его, надо будет оформить подписку.





Посмотреть эфир можно здесь.