Добрые новости
19 марта,
2020
Новости

«Дождь» из-за коронавируса запускает дневной марафон «Дома поговорим»

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

С 18 марта телеканал «Дождь» переходит на экстренный режим работы и запускает марафон «Дома поговорим». 


Каждый день журналисты «Дождя» будут готовить многочасовой эфир с выпусками новостей, связываться с известными людьми и зрителями, многие из которых теперь работают из дома, известные музыканты будут исполнять песни в прямом эфире. Телеканал планирует показывать спектакли, фильмы и лекции.


Марафон начнется 18 марта в 14:00, в этот день эфир телеканала будет открыт на всех площадках и во всех социальных сетях. В остальные дни для того, чтобы посмотреть его, надо будет оформить подписку.


Посмотреть эфир можно здесь.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.