«Доступные сказки»: томский музей просит помочь проекту терапевтического чтения

Проект «Доступные сказки» запустил Первый музей славянской мифологии. В рамках проекта для детей, в первую очередь с особенностями развития, будет создана арт-терапевтическая студия.

«Русские сказки — это наш культурный код, то, что нас объединяет. Именно поэтому мы хотим создать творческую лабораторию, где мы будем читать тексты и понимать их, разбирать их с филологами, фольклористами, этнографами, этнологами, чтобы чтение наше становилось осознанным и многомерным. Персонажи русских сказок — это возможность поговорить и об архетипах, и о быте, и многом другом», — рассказывает директор музея Ольга Павлова.





Для реализации проекта нужно собрать 250 тысяч рублей. Собранные деньги пойдут на оплату работу видеоператора и сурдопереводчиков, оплаты работы специалистов по работе с особенными детьми. К осени планируется создать студию «Доступные сказки» — это будет надувной шатёр с матами и подушками, куда разместят декорации из сказок. Также будут созданы объёмные картины, установлены таблички со шрифтом Брайля к экспонатам музея для слабовидящих.





Работа над проектом уже идет. Под хэштегом #доступныесказки публикуются ролики, в которых известные томичи читают русские народные сказки. Сопровождается ролик сурдопереводом.