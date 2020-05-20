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20 мая,
2020
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«Доступные сказки»: томский музей просит помочь проекту терапевтического чтения

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Проект «Доступные сказки» запустил Первый музей славянской мифологии. В рамках проекта для детей, в первую очередь с особенностями развития, будет создана арт-терапевтическая студия.

«Русские сказки — это наш культурный код, то, что нас объединяет. Именно поэтому мы хотим создать творческую лабораторию, где мы будем читать тексты и понимать их, разбирать их с филологами, фольклористами, этнографами, этнологами, чтобы чтение наше становилось осознанным и многомерным. Персонажи русских сказок — это возможность поговорить и об архетипах, и о быте, и многом другом», — рассказывает директор музея Ольга Павлова.


Для реализации проекта нужно собрать 250 тысяч рублей. Собранные деньги пойдут на оплату работу видеоператора и сурдопереводчиков, оплаты работы специалистов по работе с особенными детьми.  К осени планируется создать студию «Доступные сказки» — это будет надувной шатёр с матами и подушками, куда разместят декорации из сказок. Также будут созданы объёмные картины, установлены таблички со шрифтом Брайля к экспонатам музея для слабовидящих.


Работа над проектом уже идет. Под хэштегом #доступныесказки публикуются ролики, в которых известные томичи читают русские народные сказки. Сопровождается ролик сурдопереводом.

В настоящий момент собрано уже 120 тысяч рублей. Поддержать проект можно по ссылке.

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