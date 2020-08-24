Дорожники заканчивают ремонт трассы Р-255 на подъезде к Томску

Сибуправтодор, который ремонтирует трассу на подъездах к Томску, сообщил, что завершает работы с опережением графика. Ремонт начался в мае.

«На две недели раньше срока закончено устройство защитных слоев на отрезке с 51-го по 82-й километр. К 5 августа, как и было запланировано, аналогичные работы выполнены на отрезке с 82-го по 98-й километр», — говорится в сообщении.





В организации отмечают, что на участке с 98-го по 110-й километр сделали даже больше, чем планировалось. Здесь укладывают верхний слой покрытия, оборудуют обочины, откосы и автобусные остановки. «После этого останется заменить дорожные знаки и столбики, нанести горизонтальную дорожную разметку. При благоприятных погодных условиях возможен досрочный ввод объекта в эксплуатацию», — уточняют в Сибуправтодоре.





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