Дорожники в Томске нанесут на пешеходные переходы шумовые полоски

Вблизи пешеходных переходов у школ Томска появятся шумовые полоски, при наезде на которые в машину передается вибрация и звуковой сигнал, что заставит водителя обратить внимание на знаки. Об этом сообщает «Интерфакс – Сибирь» со ссылкой на заммэра Томска Сергея Аушева.

Дорожная инновация появится за несколько десятков метров перед пешеходными переходами у всех школ города.





«Такая дорожная разметка наносится из термопластика. При наезде на нее в автомобиле будет ощущаться вибрация и звук. Так водители обратят внимание на дорогу, отвлекутся от телефона, увидят, что впереди пешеходный переход», — сказал Аушев.

По его словам, такое предупреждение для водителей эффективнее, чем искусственные дорожные неровности — «лежачие полицейские», которые водители часто просто «пролетают».





В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске отремонтируют девять объектов. На это планируется потратить около 600 миллионов рублей.