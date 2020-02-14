Добрые новости
14 февраля,
2020
1
фото
Новости

Дорожники в Томске нанесут на пешеходные переходы шумовые полоски

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Вблизи пешеходных переходов у школ Томска появятся шумовые полоски, при наезде на которые в машину передается вибрация и звуковой сигнал, что заставит водителя обратить внимание на знаки. Об этом сообщает «Интерфакс – Сибирь» со ссылкой на  заммэра Томска Сергея Аушева.

Дорожники в Томске нанесут на пешеходные переходы шумовые полоски

Дорожная инновация появится за несколько десятков метров перед пешеходными переходами у всех школ города.


«Такая дорожная разметка наносится из термопластика. При наезде на нее в автомобиле будет ощущаться вибрация и звук. Так водители обратят внимание на дорогу, отвлекутся от телефона, увидят, что впереди пешеходный переход», — сказал Аушев.

По его словам, такое предупреждение для водителей эффективнее, чем искусственные дорожные неровности — «лежачие полицейские», которые водители часто просто «пролетают».


В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске отремонтируют девять объектов. На это планируется потратить около 600 миллионов рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.