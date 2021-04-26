Дорогу залило в Томской области из-за подъема уровня воды в Оби

Из-за повышения уровня воды в Оби автодорогу Иштан – Никольское в Кривошеинском районе региона залило, сообщает пресс-служба областного МЧС.





«Протяженность перелива составляет 30 метров, глубина – 30 сантиметров. Транспортное сообщение сохраняется. Жизнеобеспечение населения села Никольское не нарушено», — уточнили спасатели.





На случай экстренных ситуаций в селе выставили пожарный пост.





В остальном паводковая обстановка в регионе находится под контролем, подтопленных населенных пунктов нет. Так, в районе поселка Победа Шегарского района уровень воды в Оби за сутки понизился на 13 см и составляет 501 см, тогда как опасная отметка – 800 см.





«Уровень воды в Оби в районе с. Никольское Кривошеинского района повысился за сутки на 93 см и составляет 940 см при опасной отметке 864 см (превышение на 76 см). На остальных гидропостах уровни воды не превышены (запасы от 99 см в с. Молчаново до 676 см в с. Александровское Александровского района)», — добавили в МЧС.





В Томи в районе Лагерного сада уровень воды за сутки упал на 60 см и сейчас составляет 276 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 50 см (314 см при опасной отметке 750 см).