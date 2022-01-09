Дорогу до деревни в Томском районе замело снегом: власти обещали, но так и не расчистили

Дороги до деревне Позднеево и микрорайона Красивый пруд замело снегом. Об этом ТВ2 рассказали местные жители. Жители даже не могут выехать из дома. В соцсетях появилось видео заметенной дороги деревни Позднеево. Люди говорят, что по такой дороге не проедет ни скорая, ни другие экстренные службы.

«В настоящий момент на дороге, ведущей в деревню Позднеево, работает две единицы техники. Одну колею дороги уже удалось расчистить. Подрядчик, осуществляющий уборку снега на данном участке дороги, сообщил, что будет дежурить сегодня ночью в целях недопущения подобной ситуации. Вопрос держится на контроле», — сказал он.

ЦУР в свою очередь отреагировал на обращение и попросил прокомментировать ситуацию заместителя главы Томского района Дениса Празукина.

Однако позже местные жители написали в телеграм-канале «Томскполит», что дороги так и не были почищены так, чтобы можно было проехать в две полосы.

«Проезжающим автомобилям надо было уступать друг другу дорогу», — отметили в Позднеево.

Позднее ситуацию прокомментировала глава Зонального Евгения Коновалова:

«Дорога до д. Позднеево не относится к собственности администрации Зональненского сельского поселения, это дорога районного значения которая является собственностью администрации Томского района. На дорогах принадлежащих поселению аварийных, чрезвычайных ситуаций нет, содержание местных дорог проходит в штатном, регулярном порядке. Поселковые дороги внутри мкр "Красивый пруд" и в д. Позднеево были очищены своевременно».