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03 февраля,
2021
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Новости

Дорогу от Тывы до Республики Алтай начнут строить в 2021 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Строительство дороги Кызыл-Хая–Кош-Агач планируют начать в 2021 году, сообщает пресс-служба Республики Тыва. На первый этап строительных работ из бюджета региона выделено 70 млн рублей. 

Перевал Бугузун
Перевал Бугузун
Фото: sibalt.ru

Туда уже есть народная дорога, по которой ездят люди, — цитирует пресс-служба главу Тывы Шолбана Кара-оола. — Надо начинать там, где фактически дороги нет и очень высокая аварийность. Но не по тому проекту, где все расписано от и до, и куда требуется 1,3 млрд рублей. Нужно начать приводить в порядок проблемные участки.

По проекту, дорога должна пройти через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева высотой 2608 м над уровнем моря. Сегодня здесь существует проезд для автомобилей высокой проходимости, но даже для них он считается труднодоступным и технически сложно преодолимым. Для улучшения проезда в 2020 году планируют построить два наиболее трудных участка дороги длиной около 20 километров. Работы потребуют возведения не менее пяти мостов, бурения и сверления горной породы. 


Если дорога Кызыл-Хая–Кош-Агач будет построена, она свяжет между собой трассы «Енисей» и Чуйский тракт. Таким образом власти Тывы надеются устранить транспортную тупиковость республики. 

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