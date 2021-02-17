UPD: Прокуратура начала проверку после взрыва на котельной после взрыва. Ведомство проверяет, соблюдалось ли законодательство при обслуживании и эксплуатации котельной и были ли обеспечены жители Зонального теплом.
Дорогу на улице Бердской залило водой из-за повреждения водопровода. Также из-за аварии остались без воды три здания на улице Розы Люксембург.
В пресс-службе добавляют, что для проведения ремонтеых работ водоснабжение отключили в двух жилых домах и одном административном здании по адресам ул. Розы Люксембург, 111, 113, 135.
Водоснабжение планируют восстановить к 22 часа 17 февраля. Замерзшшую воду с перекрестка на пр. Ленина и ул. Бердская уберут механизированные бригады «Томскводоканала» вместе сотрудниками «ТомскСАХ».