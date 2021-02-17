UPD: Прокуратура начала проверку после взрыва на котельной после взрыва. Ведомство проверяет, соблюдалось ли законодательство при обслуживании и эксплуатации котельной и были ли обеспечены жители Зонального теплом.





Дорогу на улице Бердской залило водой из-за повреждения водопровода. Также из-за аварии остались без воды три здания на улице Розы Люксембург.

