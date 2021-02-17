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17 февраля,
2021
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Дорогу на улице Бердской залило водой из-за повреждения водопровода

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

UPD: Прокуратура начала проверку после взрыва на котельной после взрыва. Ведомство проверяет, соблюдалось ли законодательство при обслуживании и эксплуатации котельной и были ли обеспечены жители Зонального теплом.


Дорогу на улице Бердской залило водой из-за повреждения водопровода. Также из-за аварии остались без воды три здания на улице Розы Люксембург.

Дорогу на улице Бердской залило водой из-за повреждения водопровода

Зафиксировано повреждение на водопроводной линии диаметром 400 мм в районе ул. Бердской, 27 в Томске. Характер повреждения на данный момент устанавливается, — сообщает пресс-служба мэрии Томска. — На месте работают представители департамента городского хозяйства, районной администрации, а также ремонтные бригады «Томскводоканала».

В пресс-службе добавляют, что для проведения ремонтеых работ водоснабжение отключили в двух жилых домах и одном административном здании по адресам ул. Розы Люксембург, 111, 113, 135.


Водоснабжение планируют восстановить к 22 часа 17 февраля. Замерзшшую воду с перекрестка на пр. Ленина и ул. Бердская уберут механизированные бригады «Томскводоканала» вместе сотрудниками «ТомскСАХ».

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