64 человека эвакуировали из затопленных домов в Красноярском крае

Уровень рек Оя и Кебеж поднялся после сильных дождей. В нескольких районах Красноярского края паводок затопил придомовые участки и дороги.
Фото: пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
В Енисейском, Ермаковском, Ирбейском и Шушенском районах вода подтопила 64 приусадебных участка, сообщают в красноярском управлении МЧС. В селе Ермаковское вода подошла к фундаментам девяти домов, из них превентивно эвакуировали 64 жителей. Власти Ермаковского района ввели режим ЧС.
«В случае необходимости эвакуации населения подготовлены стационарные пункты временного размещения», — отмечают в министерстве.
В Богучанском, Каратузском и Ирбейском районах паводок затопил автодороги. Движение ограничено на участках Богучаны — Бедоба, Каратузское — Старая Копь, Ильино-Посадное — Минушка, на местах переливов дежурит спецтехника.
В Томской области сотрудники МЧС зафиксировали подтопление 55 приусадебных участков в семи населенных пунктах и пять переливов автодорог. Затопленных домов нет, добавляют в министерстве.
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