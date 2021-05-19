Добрые новости
19 мая,
2021
1
фото
Новости

64 человека эвакуировали из затопленных домов в Красноярском крае

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Уровень рек Оя и Кебеж поднялся после сильных дождей. В нескольких районах Красноярского края паводок затопил придомовые участки и дороги.


64 человека эвакуировали из затопленных домов в Красноярском крае
Фото: пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

В Енисейском, Ермаковском, Ирбейском и Шушенском районах вода подтопила 64 приусадебных участка, сообщают в красноярском управлении МЧС. В селе Ермаковское вода подошла к фундаментам девяти домов, из них превентивно эвакуировали 64  жителей. Власти Ермаковского района ввели режим ЧС.


«В случае необходимости эвакуации населения подготовлены стационарные пункты временного размещения», — отмечают в министерстве.

В  Богучанском, Каратузском и Ирбейском районах паводок затопил автодороги. Движение ограничено на участках Богучаны — Бедоба, Каратузское — Старая Копь, Ильино-Посадное — Минушка, на местах переливов дежурит спецтехника. 


В Томской области сотрудники МЧС зафиксировали подтопление 55 приусадебных участков в семи населенных пунктах и пять переливов автодорог. Затопленных домов нет, добавляют в министерстве.



ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.