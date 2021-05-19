64 человека эвакуировали из затопленных домов в Красноярском крае

Новости

Уровень рек Оя и Кебеж поднялся после сильных дождей. В нескольких районах Красноярского края паводок затопил придомовые участки и дороги.



Фото: пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

В Енисейском, Ермаковском, Ирбейском и Шушенском районах вода подтопила 64 приусадебных участка, сообщают в красноярском управлении МЧС. В селе Ермаковское вода подошла к фундаментам девяти домов, из них превентивно эвакуировали 64 жителей. Власти Ермаковского района ввели режим ЧС.



«В случае необходимости эвакуации населения подготовлены стационарные пункты временного размещения», — отмечают в министерстве.