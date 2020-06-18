Дорога раздора: конфликт в садовом товариществе в Заварзине

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В редакцию ТВ2 обратились владельцы садовых участков СНТ «Кедр» с жалобой на то, что один из «товарищей» незаконно вырубил деревья и проложил дорогу в лесу к своему участку. Соответствующее заявление было подано и в прокуратуру.

Фото: Игорь Чернов

«За пределами территории СТ «Кедр», в сосновом бору, неустановленное лицо начало возведение строительного объекта. Земельный участок расположен на территории, относящейся к зоне природоохранного назначения - в сосновом лесу. При этом, лицом осуществляющим строительство производится вырубка леса варварским способом с целью прокладки подъездных путей к строящемуся объекту. Кроме того, расположение земельного участка вблизи территории, прилегающей к водоему (река Ушайка), дает основания полагать, что при выделении участка нарушены требования удаленности от водоохранной зоны. Согласно действующему земельному законодательству РФ, в пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В связи с вышеизложенным, прошу проверить законность и обоснованность предоставления указанного земельного участка под застройку, а так же, законность осуществления строительства в зоне с ограниченным использованием», — говорится в обращении в прокуратуру.

Фото: Игоро Чернов

Автор письма в прокурату Игорь Чернов пояснил ТВ2, что несколько участков на берегу Ушайки были выделены около 30 лет назад, но из-за отсутствия дороги никто ими не пользовался. Теперь у одного из этих участков появился новый владелец, который решил проложить к своим 7 соткам дорогу и отсыпать ее. «Размах инвестиций подсказывает нам, что на участке будет не дачный домик, а какой-то бизнес - заимка, усадьба или что-то еще для приема гостей. Но это наши предположения и нас больше беспокоит то, что незаконно вырубаются деревья и прокладывается в лесу дорога. Почему незаконно? Потому что на публичной кадастровой карте такой дороги не существует», — рассказал Игорь Чернов.

Фото: Игорь Чернов

Председатель правления садоводческого товарищества «Кедр» Зинаида Брыткова рассказала ТВ2, что никакой тайны в том, кто купил участок нет — это бизнесмен Дмитрий Ефимкин, который недавно приобрел этот участок и на законных основаниях стал строить там дом. «На том берегу расположены четыре участка, которые были выделены в 1993 году. Но ими никто и никогда не пользовался, потому что там не было дороги. Сейчас Ефимкин выкупил один из участков и прокладывает туда дорогу. Я сама лично там не была, там сейчас очень много клещей», — рассказала ТВ2 председатель СНТ «Кедр».

Фото: Игорь Чернов

Новый собственник дачного участка в Заварзине Дмитрий Ефимкин отрицает факт вырубки деревьев. «Дорога там существующая, деревья мы не вырубаем. Мы просто облагородили ее и все. Там была старая лесная дорога и мы ее просто отсыпали. — Вы ни одного дерева не срубили? — Нет, конечно! — А что строить собираетесь? — Дом, дача там у меня будет. Это же участок садового товарищества. С документами у меня все в порядке», — рассказал ТВ2 Дмитрий Ефимкин.