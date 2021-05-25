«Дорога домой»: волонтеры томского отряда «Лиза Алерт» провели акцию ко Дню пропавших детей

Волонтеры томского отряда «Лиза Алерт» провели уроки безопасности и социальный эксперимент, а также установили арт-объект в Городском саду. Акция поисковиков приурочена ко Дню пропавших детей, который отмечают во всем мире 25 мая.

«Сегодня мы показывали всем, как легко бывает увести ребенка с детской площадки. В социальном эксперименте приняли участие 17 детей от 5 до 8 лет. «Украли» мы 7 ребятишек (3 девочки и 4 мальчика), 10 детей (6 девочек и 4 мальчика) остались на месте ждать родителей, — сообщает отряд «Лиза Алерт». — Уроки безопасности #ШколаЛизаАлерт сегодня посетили 28 детей. Мы рассказывали им, как не потеряться, и что делать, если потерялись, к кому можно обращаться за помощью и почему важно знать наизусть номер телефона родителей. Мы очень надеемся, что благодаря нашим лекциям детских пропаж будет все меньше и меньше».

Помимо эксперимента и уроков безопасности, близ озера в Городском саду волонтеры «Лиза Алерт» установили арт-объект «Дорога домой». Фигура маленькой девочки среди цветов и с фонарем в руке символизирует детей, которые до сих пор не вернулись домой и которых поисковики продолжают искать.





В 22:00 в Томск и Колпашево пройдет акция «Освети дорогу домой». Добровольцы отряда зажгут свечи память о тех, кто еще не вернулся домой.