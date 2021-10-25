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Дополнительные ограничения вводят в Томской области с 30 октября по 7 ноября

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В Томской области с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Установленные на территории всей страны выходные дни с 30 октября по 7 ноября требуют от нас дополнительных ограничений, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита».

♦Работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами.

♦Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

♦С 30 октября не прекратят работу театры и филармония.

♦С 30 октября непереболевшие и непривитые работники в возрасте 60 лет и старше должны перейти на дистанционный режим работы. 

♦Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования.

♦Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября.

«Рассчитываю, что томичи, жители всех городов и районов Томской области используют предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться, - сказал губернатор. – Для этого будут работать и мобильные, и стационарные прививочные пункты. Пожилым пациентам, болеющим на дому, с доставкой продуктов и лекарств вновь помогут волонтеры. Я прошу всех максимально воздержаться в нерабочую неделю от посещений людных мест в закрытых помещениях, от общения в больших компаниях и от путешествий. Нам нужно быстро нарастить коллективный иммунитет, разорвать цепочку заражений. Остановить эпидемию мы можем только вместе».

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