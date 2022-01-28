Дому сестринского ухода нужны добровольцы, которые хотят помогать инвалидам-колясочникам

В патронажную службу Дома сестринского ухода имени святого Луки (Войно-Ясенецкого) требуются добровольцы, которые хотят помогать инвалидам-колясочникам.

Как сообщается на сайте Томской епархии, в последнее время увеличилось количество просьб о помощи. Обращаются люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и пожилые люди. Им нужно, чтобы кто-то помог убраться в квартире, сходить в магазин и посодействовать в уходе за болеющими. Некоторые просят помощи в покупке необходимых продуктов.

Для этого и нужны добровольцы сразу в несколько благотворительных проектов:

– Патронажная служба. Доброволец вместе с сестрой патронажной службы один раз в неделю посещает подопечного. Позже он может и самостоятельно курировать подопечного.

– Добрые водители. Добровольцы на автомобилях доставляют подопечного на процедуры, развозят нуждающимся продукты.

– Помощь инвалидам-колясочникам. Добровольцы регулярно вывозят подопечных на улицу и гуляют с ними.

Записаться в добровольцы можно по телефону координатора патронажной службы: 93-85-09 или 8-953-910-97-71 (Наталья Витальевна). Также можно посетить молебен для желающих помочь, который проходит по средам в 17.10 в храме свт. Луки (Войно-Ясенецкого) по адресу: улица Транспортная, 12. После службы можно задать вопросы о работе добровольцев.