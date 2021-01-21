ДОМ.РФ продает Гороховские склады в Томске

ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Томске, расположенный по адресу: Набережная реки Томи, 27. В его состав входит земельный участок площадью 0,15 га и расположенное на нем здание площадью 1,8 тыс. кв. м, построенное в 1916 году в стиле модерн.

Торги пройдут 5 февраля, заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 февраля. Начальная цена имущественного комплекса составляет 9,6 млн рублей . Сами торги пройдут 5 февраля 2021 года.

«Для Томска Гороховские склады являются визитной карточкой и одной из главных туристических достопримечательностей. Сохранение этого архитектурного памятника заложено в условия аукциона. В соответствии с конкурсной документацией победитель должен провести работы по сохранению здания в семилетний период», — говорится на сайте ДОМ.РФ.





Складской комплекс построен в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века он принадлежал купцу Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.





Несколько раз рядом со зданием складов проводили арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Так организаторы фестиваля хотели привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры. Тогда еще была надежда, что здание сможет выкупить Сибирский филиал государственного центра современного искусства. Но не случилось.