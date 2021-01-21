ДОМ.РФ продает Гороховские склады в Томске
ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Томске, расположенный по адресу: Набережная реки Томи, 27. В его состав входит земельный участок площадью 0,15 га и расположенное на нем здание площадью 1,8 тыс. кв. м, построенное в 1916 году в стиле модерн.
Торги пройдут 5 февраля, заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 февраля. Начальная цена имущественного комплекса составляет 9,6 млн рублей. Сами торги пройдут 5 февраля 2021 года.
«Для Томска Гороховские склады являются визитной карточкой и одной из главных туристических достопримечательностей. Сохранение этого архитектурного памятника заложено в условия аукциона. В соответствии с конкурсной документацией победитель должен провести работы по сохранению здания в семилетний период», — говорится на сайте ДОМ.РФ.
Складской комплекс построен в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века он принадлежал купцу Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.
Несколько раз рядом со зданием складов проводили арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Так организаторы фестиваля хотели привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры. Тогда еще была надежда, что здание сможет выкупить Сибирский филиал государственного центра современного искусства. Но не случилось.
На видео видно, в каком состоянии были склады купца Горохова в июне 2019 года во время проведения фестиваля.
Участниками конкурса могут быть любые физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие необходимые документы и перечислившие сумму задатка в размере 1,9 млн рублей.
По условиям договора, победитель аукциона обязан провести реконструкцию здания без изменения габаритов, высоты, строительных и отделочных материалов. Не допускается устройства мансард, вальмовых крыш с изломом, изменения расстекловки и установки пластиковых окон. Запрещается размещение рекламных щитов и информационных вывесок с названием организации — более 0,2% от площади главного фасада.
Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в аукционе размещены на официальной странице компании в разделе «Объявленные торги». Также можно уточнить детали, позвонив специалистам компании по указанным на сайте контактным телефонам.
Напомним, что компания ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в большинстве регионов России.
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