Дом.рф продает часть исторического здания в центре Томска по пр. Ленина, 89

ДОМ.РФ выставил на торги помещение в историческом здании в центре Томска по адресу: проспект Ленина, д. 89. Его площадь составляет 165,5 кв. м. Ранее в этом здании рядом с Главпочтамтом находился магазин «Подарки», затем супермаркет сети «Ярче». Сейчас помещение, которое выставлено на торги, пустует.

Доходный дом А. Соболевой построен в так называемом кирпичном стиле, получившем широкое распространение в Томске. Авторство двухэтажного здания второй половины XIX века точно не установлено, по некоторым данным, его проектировал известный в городе архитектор Константин Лыгин. До революции 1917 года на первом этаже располагался магазин «Любая вещь», а помещения верхнего этажа сдавались внаем.

На торги выставлен торговый зал на первом этаже жилого дома с отдельным уличным входом. К зданию можно подъехать на автомобиле, недалеко есть остановка общественного транспорта «Главпочтамт».





Доходный дом А. Соболевой имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он расположен в центральной части города на пересечении проспекта Ленина и переулка Плеханова. В этом районе, помимо ярких образцов кирпичного стиля, можно встретить несколько особняков и доходных домов рубежа XIX-XX веков. Например, бывший доходный дом Г.М. Голованова (архитектор К.К. Лыгин, 1899), ныне — Дума Томска, а также бывший Торговый дом Второва – русского купца, предпринимателя, одного из крупнейших торговцев Сибири.





Условия конкурса предполагают, что победитель выполнит требования по сохранению объекта культурного наследия.

Аукцион состоится 23 апреля, подать заявку на участие в торгах можно до 19 апреля. Начальная цена лота составляет 12,9 млн рублей.