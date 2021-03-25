Дом.рф продает часть исторического здания в центре Томска по пр. Ленина, 89
ДОМ.РФ выставил на торги помещение в историческом здании в центре Томска по адресу: проспект Ленина, д. 89. Его площадь составляет 165,5 кв. м. Ранее в этом здании рядом с Главпочтамтом находился магазин «Подарки», затем супермаркет сети «Ярче». Сейчас помещение, которое выставлено на торги, пустует.
Доходный дом А. Соболевой построен в так называемом кирпичном стиле, получившем широкое распространение в Томске. Авторство двухэтажного здания второй половины XIX века точно не установлено, по некоторым данным, его проектировал известный в городе архитектор Константин Лыгин. До революции 1917 года на первом этаже располагался магазин «Любая вещь», а помещения верхнего этажа сдавались внаем.
На торги выставлен торговый зал на первом этаже жилого дома с отдельным уличным входом. К зданию можно подъехать на автомобиле, недалеко есть остановка общественного транспорта «Главпочтамт».
Доходный дом А. Соболевой имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он расположен в центральной части города на пересечении проспекта Ленина и переулка Плеханова. В этом районе, помимо ярких образцов кирпичного стиля, можно встретить несколько особняков и доходных домов рубежа XIX-XX веков. Например, бывший доходный дом Г.М. Голованова (архитектор К.К. Лыгин, 1899), ныне — Дума Томска, а также бывший Торговый дом Второва – русского купца, предпринимателя, одного из крупнейших торговцев Сибири.
Условия конкурса предполагают, что победитель выполнит требования по сохранению объекта культурного наследия.
Аукцион состоится 23 апреля, подать заявку на участие в торгах можно до 19 апреля. Начальная цена лота составляет 12,9 млн рублей.
Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в аукционе размещены на официальной странице компании в разделе «Объявленные торги». Также можно уточнить детали, позвонив специалистам института развития по указанным на сайте контактным телефонам.
Для справки: ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в большинстве регионов России.
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