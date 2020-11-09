Добрые новости
09 ноября,
2020
1
видео
Новости

«Домой умирать не повезу»: хакасский фельдшер с криком добивалась госпитализации 90-летней пациентки

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Фельдшер скорой помощи в Абакане, крича требовала госпитализации 90-летней пациентки. Видео этого случая опубликовал на своей странице в фейсбуке редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев.

«Я ее домой умирать не повезу. 90 лет человеку, человек войну пережил, вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять. Это не моя мать, не моя бабушка. Ей ночью плохо будет, я что должна делать?», — кричит сотрудница скорой на видео.


Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Хакасии сообщали, что в Абакан прибыли помощник министра здравоохранения России Олеся Старожинская, замруководителя Росдравнадзора Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога. Они «проведут аудит организации медпомощи и окажут ее пациентам с COVID-19».


Читайте также:


«Не знаем, куда везти»: в Омске скорая помощь привезла больную к зданию Минздрава

«Ты сам в своей беде»: ковидные больные в Томске ждут приезда скорой по три дня​


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что действительно важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.