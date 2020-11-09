«Домой умирать не повезу»: хакасский фельдшер с криком добивалась госпитализации 90-летней пациентки

Фельдшер скорой помощи в Абакане, крича требовала госпитализации 90-летней пациентки. Видео этого случая опубликовал на своей странице в фейсбуке редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев.

«Я ее домой умирать не повезу. 90 лет человеку, человек войну пережил, вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять. Это не моя мать, не моя бабушка. Ей ночью плохо будет, я что должна делать?», — кричит сотрудница скорой на видео.







Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Хакасии сообщали, что в Абакан прибыли помощник министра здравоохранения России Олеся Старожинская, замруководителя Росдравнадзора Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога. Они «проведут аудит организации медпомощи и окажут ее пациентам с COVID-19».







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