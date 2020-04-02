домаподругимправилам: Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома

Tele2 запускает акцию «#домаподругимправилам». Компания станет начислять гигабайты абонентам, которые выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом и остаются дома. Тем самым оператор поощряет соблюдение режима самоизоляции по всей России.

На фоне пандемии коронавируса важно соблюдать режим самоизоляции, свести к минимуму количество контактов и защищать пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед инфекцией. Tele2 призывает абонентов беречь себя и близких и поощряет их к пребыванию дома. За каждый день дома Tele2 автоматически начисляет клиентам 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда клиент начинает соблюдать правила самоизоляции.





Акция «#домаподругимправилам» распространяется на все актуальные тарифы: архивные и открытые для подключения тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиум» и «Везде онлайн». Гигабайты также начисляются пользователям тарифа «Социальный», которые наиболее подвержены риску и должны соблюдать карантин. Ранее Tele2 максимально способствовала просвещению этих абонентов в части использования онлайн-услуг. Режим карантина и самоизоляции – лучшее время, чтобы продолжить освоение цифровых сервисов.