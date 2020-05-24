Дома в Советском районе в понедельник останутся без холодной воды в Томске

​​​​​​​Холодную воду отключат в понедельник, 25 мая, в домах Советского района в Томске, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Бригады «Томскводоканала» проведут ремонтные работы на сетях. Холодную воду отключат с 09:00 до 23:00 на улицах Алтайской, Балтийской, Заречной, Герцена, Елизаровых, Каспийской, Кулагина, Олега Кошевого, Лебедева, Льва Толстого, Салтыкова-Щедрина, Селькупской, Совхозной, Чкалова, Сибирской.





Холодной воды также не будет в домах по проспектам Комсомольскому, Фрунзе, переулкам Цветочный, Ангарский, Богашевский, Курский, Моряковский, Нижний, Энергетический, Смоленский, Фруктовый.





Полный список улиц, где будет отсутствовать холодная вода, доступен по ссылке.





«Томскводоканал» просит томичей произвести необходимые запасы воды заблаговременно.





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