Дома в центре Томска останутся без холодной воды

«Томскводоканал» начал ремонтную кампанию на сетях города. Так, из-за ремонтных работ холодное водоснабжение будет отсутствовать с 23 часов 23 апреля до 7 часов 24 апреля по ул. Мокрушина, в домах по адресам 14, 18а, 22, 24, 24а.





На 24 апреля запланировано более масштабное отключение. Так, с 9.30 до 23.00 24-го холодной воды не будет в домах между пл. Ленина и ул. Дальне-Ключевской по адресам:

пер. 1905 года, 8/1, 14, 14/1, 7, 7в;

пер. Ванцетти, 6а, 12, 9;

ул. Дальне-Ключевская, 3;

ул. Карла Маркса, 29/1;

пер. Карповский, 6 стр. 1;

пер. Кооперативный, 10;

пер. Красный, 6, 6/1, 6а, 10, 5, 7, 13, 15;

пл. Ленина, 4, 4а, 6а, 8, 8а, 12, 14;

пр. Ленина, 82а, 82б, 84, 86, 88, 90, 92, 92/1, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 108/1, 110, 112а, 116, 118, 118/1, 120, 122, 124, 124/1, 134а, 136а, 138, 138а, 142, 144, 144а, 146, 150а, 150б, 152, 152/1, 129, 133, 133а, 137, 141, 141/1, 147, 149, 151, 151/1, 151/1 стр. 1, 151а, 153, 155, 157, 181, 189, 189/1, 191;

пер. Островского, 5;

ул. Розы Люксембург, 26, 38/2;

пер. Сакко, 2/7, 4, 5;

пер. Совпартшкольный, 6, 6а.





«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.