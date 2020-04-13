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13 апреля,
2020
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Дома на пересечении Фрунзе и Комсомольского остались без холодной воды

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

Из-за проведения аварийных работ в домах на пересечении проспекта Фрунзе и проспекта Комсомольского отключили холодную воду. Отключение продлится с 14:00 до 19:00 13 апреля. Воды не будет по следующим адресам:


  • ул. Герцена, 72/1, 72/2;
  • пр. Комсомольский, 52, 56а, 58;
  • пер. Курский, 4, 6, 6а;
  • ул. Лебедева, 77, 77а, 79, 83, 85, 87, 87/1;
  • пер. Смоленский, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 12а;
  • пр. Фрунзе, 103с стр. 5, 101, 103 стр. 1, 103, 103д, 103/2, 103а, 103а стр. 1, 105, 105/1, 105а, 112, 120, 120а, 122, 124, 124/1, 126, 128, 130, 130а, 132;
  • ул. Чкалова, 5, 7, 9, 11, 11а, 14, 18.


«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

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