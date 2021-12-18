Дома на пяти улицах Октябрьского района Томска остаются без воды из-за аварии

18 декабря «Томскводоканал» продолжает аварийные работы, по причине которых накануне без воды остались больше сорока улиц Октябрьского района Томска. Сейчас воды нет, по данным компании, на пяти улицах Томска.
Среди этих адресов улицы Сергея Лазо, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 23 стр.1, 25, 25б, 25г, 27; Беринга, Иркутский тракт с 118 по 128; Мичурина, с 59 по 97 дом и Бела Куна, 28 – 30. Компания не сообщает о сроках завершения аварийных работ.
«Томскводоканал» организовал подвоз воды по адресам: Мичурина, 51/5 (у магазина «Антонов двор») и Сергея Лазо, 25-27.
Отметим, 17 декабря вечером «Томскводоканал» экстренно отключил холодную воду на более чем 40 улицах в Октябрьском районе Томска по причине аварии на сетях. Сообщалось, что воды не будет с 17 до 23.30 часов.