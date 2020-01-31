Дома на месте станков: власти о развитии территорий бывших заводов Томска

Строительство жилых комплексов может начаться на территориях сразу двух заводов в 2020 году. Администрация Томской области отмечает, что в одном из случаев для строительства впервые будут привлекаться деньги жителей через счета эскроу.

Одной из площадок возможного строительства станет территория бывшего завода измерительной аппаратуры (ТЗИА). Завод был продан в 2018 году, в 2019-м говорилось, что компания «Вира» планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство комплекса жилой площадью 50 тыс. квадратных метров. Предполагается, что на территории комплекса также будет детский сад на 145 мест.





«Мы видим интерес и движение по промышленным площадкам, которые стояли десятилетиями. На ТЗИА ведутся работы по допроектированию концепции. Пока документации мы не видели, но мы регулярно встречаемся с руководителями работ и видим картину, которая там планируется. Будет жилищный комплекс хорошего формата — двор без машин, разная этажность, но в соответствии со всеми нормативами. Так что радует, что движение есть», — рассказал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.





В феврале на градостроительном совете при губернаторе решится судьба еще одного микрорайона. Там будет обсуждаться строительство ЖК на улице Мокрушина, на месте бывшего Томского радиотехнического завода, который закрылся в 2010 году.





Также в 2020 году начнется строительство микрорайона на месте «Томского подшипника» (ГПЗ).





«Выдано первое разрешение на строительство первого здания жилого комплекса на территории ГПЗ на 15 тысяч квадратных метров… Будет район под названием «Михайловский». К строительству уже приступили», — рассказал Евгений Паршуто, уточнив, что микрорайон будет строиться с использованием эскроу-счетов.





Он отметил, что о судьбе «Сибирской карандашной фабрики» пока говорить рано. Заводской комплекс приобрела компания «Сибирская аграрная группа – Капитал», но о дальнейших планах сейчас не известно.





«Про «Карандашку» ничего не могу сказать, кроме того, что ее нет. Потенциально там может быть жилой микрорайон, но с учетом ограничения проекта границ исторического поселения, так как эта территория туда входит», — отметил Паршуто.





Добавим, что с 2015 года на территориях бывшего шпалопропиточного завода строится микрорайон Радонежский. К 2022 году там появятся 16 многоквартирных домов, шесть из них уже заселены. Кроме того, ТДСК продолжает строительство жилого комплекса по голландскому проекту на территориях томского молочного завода.





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