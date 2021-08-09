Дома на 27 улицах Томска останутся без электричества 10 августа

10 августа «Горсети» для плановых ремонтных работ отключат от электричества дома на 27 улицах Томска.

С 9 до 17 часов обесточат дома по адресам: улица Алеутская, 11-13, 13-а, 13-б, 13-в, 13-г, 13-д, 13-е, 13/3 стр.1, 14, 14-а, 15/1, 16 стр.1, 17-21, 19-а, 19/1, 22, 26-32, 28-а; переулок Дунайский 7, 7/6, 12; Тульский проезд 7-а; в поселке Аникино: переулок Аникинский 2-й , 1-11, 2-10, 2-а, 3-а, 7-а; переулок Аникинский 3-й, 2-16, 3-15, 3-а, 4-а, 5-а, 7/1, 11-а, 11-б, 11/1, 21, 26-28; переулок Аникинский 6-й, 1, 2; СТ «Пойменный»; ул. Басандайская, 27-31, 29/1, 29/2, 46, 46/1, 48-а, 48-б, 49/2, 49/3, 50, 50-б, 50-в, 50-в стр 1, 50/1, 52-а, 52-б, 52-в, 58-а, уч.50/2; поселок Крутоярский; Коларовский тракт.

С 9 до 16.30 часов: Бела Куна, 18; Вершинина, 31-33, 37-39, 39-а; Елизаровых, 42, 68-70, 68-а, 70-а, 70-б, 70/2, 73-а, 73/а, 74, 77, 79/6, 81/10; Ивана Черных, 113-а, 115-123, 115-б, 117-а, 117/1, 119-а, 123-к, 123/1; Кулагина, 1/2 стр.3, 9; Лазарева, 3-9; Пирогова, 17/2, 18, 19; Студгородок, 5, 5-а, 6; Учебная, 42, 42/2.

С 8 до 17 часов: Иркутский тракт, 177-г.

С 9 до 11.30 часов: 79-й Гвардейской дивизии, 2-в, 4/1, 4/2, 4/2 стр.1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/18; Иркутский проезд, 1, 1 стр.1, 1 стр.3, 6, 11-17, 11-а; поселок Крутоовражный, 95; улица Пушкина, 13, 48, 48 стр.11, 48-а, 48-в, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 48/13, 48/15;

С 9 до 11 часов: Розы Люксембург, 135.

С 11 до 13 часов: переулок Добролюбова, 4.

С 13 до 17 часов: 5-й Армии, 3/2 стр.1.