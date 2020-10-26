Дома на 19 улицах Томска и поселка Родионово останутся без света во вторник

27 октября останутся без света часть домов на 13 улицах Томска и шести улицах поселка Родионово. О плановом отключении электричества предупреждают «Горсети».

С 9 до 11 часов света не будет по адресу Елизаровых 79/4, с 9 до 16:30 — по Иркутскому тракту 194-г.





С 9 до 17 электричество отключат в домах по улицам Олега Кошевого, Алтайской, Жуковского, Лебедева, Басандайской, Королева и Первомайской. Отключение также ждет переулки Витебский, Днепровский, Урожайный и поселок Старо-Карьерный.





Наконец, с 13 до 16:30 часов света не будет на улицах Радонежской, Российской, Сурковой, Тетеревинной, Чехова и Радуница в поселке Родионово.





С более подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте компании «Горсети».



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