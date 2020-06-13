Добрые новости
13 июня,
2020
Новости

Дома на 17 улицах Томска останутся без газа на 10 дней

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Подачу газа приостановят в Октябрьском районе из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте «Газпром газораспределение Томск».

Работы начнутся 15 июня. Специалисты «Газпром газораспределение Томск» заменят устаревшее оборудование. Газ будет отсутствовать с 9.00 15.06.2020 до 20.00 25.06.2020 на следующих улицах:


  • Иркутский тракт,
  • пер. Карский,
  • ул. Беринга,
  • ул. Лазарева,
  • ул. И. Черных,
  • ул. Б. Куна,
  • ул. Мичурина,
  • ул. С. Лазо,
  • ул. Репина,
  • ул. Ивановского,
  • ул. Пастера,
  • ул. 1-ая Ново-Деповская,
  • пер. Свободный,
  • ул. Мечникова,
  • ул. Д. Бедного,
  • ул. Пришвина,
  • ул. Научная.


Ознакомиться с полным списком адресов, которые попадают под отключение, можно на официальном сайте компании.


Работы запланированы в рамках подготовки объектов системы газораспределения к новому отопительному периоду.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.