Дома на 17 улицах Томска останутся без газа на 10 дней

Подачу газа приостановят в Октябрьском районе из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте «Газпром газораспределение Томск».

Работы начнутся 15 июня. Специалисты «Газпром газораспределение Томск» заменят устаревшее оборудование. Газ будет отсутствовать с 9.00 15.06.2020 до 20.00 25.06.2020 на следующих улицах:





Иркутский тракт,



пер. Карский,



ул. Беринга,



ул. Лазарева,



ул. И. Черных,



ул. Б. Куна,



ул. Мичурина,



ул. С. Лазо,



ул. Репина,



ул. Ивановского,



ул. Пастера,



ул. 1-ая Ново-Деповская,



пер. Свободный,



ул. Мечникова,



ул. Д. Бедного,



ул. Пришвина,



ул. Научная.





Ознакомиться с полным списком адресов, которые попадают под отключение, можно на официальном сайте компании.







Работы запланированы в рамках подготовки объектов системы газораспределения к новому отопительному периоду.