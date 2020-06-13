Дома на 17 улицах Томска останутся без газа на 10 дней

Подачу газа приостановят в Октябрьском районе из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте «Газпром газораспределение Томск».
Работы начнутся 15 июня. Специалисты «Газпром газораспределение Томск» заменят устаревшее оборудование. Газ будет отсутствовать с 9.00 15.06.2020 до 20.00 25.06.2020 на следующих улицах:
- Иркутский тракт,
- пер. Карский,
- ул. Беринга,
- ул. Лазарева,
- ул. И. Черных,
- ул. Б. Куна,
- ул. Мичурина,
- ул. С. Лазо,
- ул. Репина,
- ул. Ивановского,
- ул. Пастера,
- ул. 1-ая Ново-Деповская,
- пер. Свободный,
- ул. Мечникова,
- ул. Д. Бедного,
- ул. Пришвина,
- ул. Научная.
Ознакомиться с полным списком адресов, которые попадают под отключение, можно на официальном сайте компании.
Работы запланированы в рамках подготовки объектов системы газораспределения к новому отопительному периоду.