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Главная Новости «Дом за рубль»: исторический облик крыши и фасада у дома на Розы Люксембург восстановил арендатор
Новости

«Дом за рубль»: исторический облик крыши и фасада у дома на Розы Люксембург восстановил арендатор

ТВ2
ТВ2 ТВ2
49 минут назад

В каменном двухэтажном доме на улице Розы Люксембург, 16 завершились работы по ремонту кровли и продолжаются работы по ремонту фасадов, сообщает пресс-служба городской мэрии. Здание с весны этого года в рамках проекта «Дом за рубль» восстанавливает ООО «Альянс».

За это время специалисты демонтировали старую, сгнившую кровлю и сконструировали новую, воссоздав прежний облик крыши с покрытием листовым железом. Кроме того, на объекте закончили реставрацию штукатурного слоя главного фасада. Специалисты восстановили исторический цвет дома, ориентируясь на исторические справки и образцы штукатурки. Осталось воссоздать деревянную парадную дверь в стиле модерн.

На боковом и внутридворовом фасадах, которые исторически были выполнены из неоштукатуренного кирпича, ведутся работы по очистке стены от краски и вычинке участков выкрашивания и выпадения кирпича. Вокруг здания сделана отмостка, внутри дома утеплили межэтажные перекрытия, чтобы снизить нагрузку на стены. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электро- и теплоснабжения второго этажа. 

«На этом объекте в аренду передана часть помещений, а именно – второй этаж. Первый этаж – в частной собственности. Арендатор занимается реставрацией всего дома. Главные проблемы здания были связаны с состоянием конструкций крыши и перекрытий и общего состояния фасадов. На сегодняшний день это одно из двух кирпичных зданий, восстанавливаемых по линии «Дом за рубль», основная часть объектов, переданных в аренду, построены из дерева, — рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия города Томска городской администрации Никита Кирсанов.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
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