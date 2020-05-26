Дом сгорел из-за удара молнии в Томской области

Жилой дом в СНТ «Спутник» сгорел от удара молнии, сообщается на сайте регионального МЧС.

Информация о пожаре на пульт Специального управления ФПС № 8 МЧС России поступила 26 мая 2020 года в 11 часов 10 минут. Расстояние от места пожара до ближайшей части составляет 22 километра. Путь следования осложнился упавшей поперек дороги березой.





«На момент прибытия бревенчатый дом был полностью охвачен огнем, уже обрушилась кровля. В 11 часов 48 минут был подан первый ствол на тушение пожара. Пожар площадью 29 кв.м. ликвидировали в 11 часов 59 минут», — говорится в сообщении.





В результате пожара садовый дом на площади 25 кв. м сгорел полностью, у соседнего с ним садового дома частично оплавился пластиковый сайдинг на площади 4 кв. м.





Пострадавших нет.





Причиной пожара стал удар молнии.