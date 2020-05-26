Добрые новости
26 мая,
2020
2
фото
Новости

Дом сгорел из-за удара молнии в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Жилой дом в СНТ «Спутник» сгорел от удара молнии, сообщается на сайте регионального МЧС.

Дом сгорел из-за удара молнии в Томской области

Информация о пожаре на пульт Специального управления ФПС № 8 МЧС России поступила  26 мая 2020 года в 11 часов 10 минут. Расстояние от места пожара до ближайшей части составляет 22 километра. Путь следования осложнился упавшей поперек дороги березой.


«На момент прибытия бревенчатый дом был полностью охвачен огнем, уже обрушилась кровля. В 11 часов 48 минут был подан первый ствол на тушение пожара. Пожар площадью 29 кв.м. ликвидировали в 11 часов 59 минут», — говорится в сообщении. 


В результате пожара садовый дом на площади 25 кв. м сгорел полностью, у соседнего с ним садового дома частично оплавился пластиковый сайдинг на площади 4 кв. м.


Пострадавших нет.


Причиной пожара стал удар молнии. 

Дом сгорел из-за удара молнии в Томской области

Читайте также:


Сорванная крыша, сломанные ветки: последствия ливня в Томске
Тьма накрыла обожаемый губернатором город. Подборка из соцсетей

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.