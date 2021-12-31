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«Дом по другим правилам» Tele2 открывает новогодний сезон

ТВ2 ТВ2

Мобильный оператор Tele2 запускает специальный проект «Дом по другим правилам». На январских каникулах гостей проекта ждет специальный контент: его посетители узнают, как правильно ставить цели на будущий год, обрабатывать мобильные фотографии, готовить блюда разных стран мира и многое другое.

«Дом по другим правилам» начал принимать гостей в период самоизоляции в апреле 2020 года. С момента открытия в «Дома» в нем побывало около 5 млн гостей. При этом половина пользователей стали регулярными посетителями площадки. В «Доме» не нужно регистрироваться или оформлять подписку. Зайти в него может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является. 

В новогодние праздники гости диджитал-пространства смогут вдохновиться новыми видео, подготовленным специально для праздничных дней. Например, в лектории от проекта «Синхронизация» можно будет узнать, как правильно подводить итоги уходящего года, ставить и достигать цели. Для тех, кто в праздники не может обходиться без фото для социальных сетей, организуют лекцию по мобильной съемке. А тем, кто задумывается о правилах хорошего тона на праздничных приемах и вечеринках, расскажут об основах современного этикета на деловом мероприятии, в ресторане и онлайн.

На виртуальной кухне «Дома по другим правилам» можно будет совершить гастрономическое путешествие и повторить вслед за шеф-поварами блюда израильской, итальянской и европейской кухни. Эксперименты ждут пользователей и в разделе «Бар», где известные бармены раскроют секреты своих фирменных коктейлей. Партнерами гастрономической части «Дома» станут такие популярные заведения, как Mitzva Bar (г. Москва), Tagliatella Caffe (г. Санкт-Петербург), «Детектив, где вы?» (г. Краснодар) и «Мечтатели» (г. Санкт-Петербург).

Команда компании Pro Trener проведет спортивные онлайн-занятия как в зале, так и на свежем воздухе. Гостей «Дома» познакомят с тем, как быстро привести себя в форму после праздников, подготовиться к зимним пробежкам и тренироваться, не отходя от рабочего стола.

Посетителей кинозала «Дома» ждет особое предложение от видеосервиса Wink – до 31 января пользователи смогут целый месяц бесплатно смотреть более 50 000 фильмов и сериалов мировых студий, а также 300 ТВ-каналов.

«Мы создавали «Дом по другим правилам» в начале пандемии, чтобы предложить нашей аудитории идею, как с пользой проводить время в домашней обстановке. Но пользователи не потеряли интерес к проекту, поэтому мы развиваем его дальше. В этот раз мы предлагаем гостям «Дома» актуальный новогодний контент. Можно заходить на ресурс каждый день каникул и каждый раз вдохновляться какой-то новой идеей – например, посмотреть лекцию от профессионального психолога о том, как подвести итоги года и поставить цели на будущий год. А потом уделить этому время и грамотно выстроить свои личные планы. В другой день можно посмотреть мастер-класс от шеф-повара и порадовать близких кулинарным шедевром», — комментирует директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

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