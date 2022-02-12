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«В стенах — дыры»: как гниет дом на Яковлева из списка по сохранению деревянного наследия в Томске

ТВ2 Юлия Фаллер

Жители обеспокоены судьбой старого деревянного дома на Яковлева, 45 в Томске. Здание разваливается, крыша гниет, в стенах — дыры. По словам жильцов, межведомственная комиссия признала дом на 65% пригодным для жизни. 

Дом на Яковлева, 45
Дом на Яковлева, 45

В двухэтажном деревянном доме находится семь квартир, некоторые из них в муниципальной собственности. Константин Гоптарь решил заделать дыры в стенах, но обнаружил огромные просветы. По его словам, сгнили не только стены, но и крыша. Каждое лето в доме течет крыша. 
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«Мы хотим, чтобы нас расселили. Дом гниет. Ему больше ста лет. На втором этаже два бревна сгнили, опасно ходить. Дом находится рядом с дорогой, он постоянно шатается. У деда в комнате дуло, я решил сделать ему косметический ремонт, вскрыл окно и увидел огромные просветы и гнилые перекладины. Дом не признали аварийным, сказали, что степень износа дома только 65%, жить можно. Они ждут, чтобы нас тут завалило?» — говорит Константин Гоптарь. 

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Управляющая компания от обслуживания деревянного дома отказалась. На Яковлева, 45 нет горячей воды, у некоторых печное отопление. За коммунальные услуги жители платят в среднем 3-4 тысячи рублей в месяц.  

Сейчас жители обратились за помощью юриста, чтобы через суд получить новое жилье и признать дом аварийным. 

Деревянный дом на Яковлева, 45 относится к исторической фоновой застройке и находится в списке объектов деревянного зодчества Томска. Здание не признано аварийным. Там живут в основном пенсионеры.  

По информации облдепартамента архитектуры и строительства, почти 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселены в Томске в 2021 году, всего аварийные дома за год покинули 627 человек.

Мэрия Томска сообщала, что в 2022 году планирует расселить 32 тысячи квадратных метров.

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