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03 февраля,
2021
Новости

Дом на 200 квартир построят в Томске под расселение аварийного жилья

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В 2021 году из аварийного жилья переедут 1,8 тысячи жителей Томска. На реализацию программы регион уже получил 700 млн рублей.


Будут построены новые дома под расселения в Солнечной Долине и переулке Целинном. На участке по пер. Целинному уже забито свайное поле. Там планируется построить 8,8 тысячи квадратных метров жилья, это 200 квартир. Сдача дома намечена на конец 2021 года. По итогам конкурса определится подрядчик, который и возведет 10-этажку.


В Солнечной Долине проектируется два многоквартирника, начать строительство планируется в этом году.


Напомним, в 2020 году у Томской области появился единый госзаказчик, который займется расселением аварийных домов в регионе. Им стало областное учреждение «Облстройзаказчик». Учреждению передали в безвозмездное пользование земельные участки в Солнечной Долине и на Черемошниках для строительства домов, куда смогут переехать люди из аварийного жилья.


«Система госзаказа позволит ускоренно реализовать программу по расселению жилья, о чем было подписано соглашение с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках прошлогоднего визита в Томскую область. Позиция Федерации созвучна с регионом: без госзаказчика крайне сложно решать такие масштабные задачи. Мы, в свою очередь, будем внимательно следить за работой этой структуры», — отметил на пресс-конференции замгубернатора Евгений Паршуто, уточнив, что сейчас «Облстройзаказчик» занимается объектами на 5,5 млрд рублей.


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