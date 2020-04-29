Дом для тысячи студентов: как выглядит новое общежитие ТГУ

Новости

Новое общежитие ТГУ на Аркадия Иванова досрочно сдано в эксплуатацию. В здании из двух корпусов со следующего учебного года станут проживать около тысячи студентов. Как выглядит общежитие и какое может получить имя, в материале ТВ2.

Строительство общежития на Аркадия Иванова, 20а, началось в сентябре 2017 года. Стоимость строительных работ составила 792 миллиона рублей. В ТГУ подчеркивают: застройщик — ТДСК — выполнил все требования, заложенные в контракте, сдав при этом общежитие на год раньше срока.

Общежитие состоит из двух корпусов: 12-этажного и 15-этажного. Сейчас университет благоустраивает территорию вокруг общежития. В планах благоустройство стадиона ТГУ.

Цветовая палитра общежития разрабатывалась совместно со студентами Института искусств и культуры. Они и предложили модель «тетриса». Так на стенах были сделаны контрастные вставки зеленого, синего, фиолетового цветов. А на полу проложена специальная ярко-желтая тактильная плитка, с помощью которой смогут ориентироваться слабовидящие люди.

Помимо плитки в общежитии есть и отдельные комнаты, рассчитанные для студентов с инвалидностью. Они расположены на первых четырех этажах каждого корпуса. В них установлено специальное душевое оборудование, одно спальное место, а также установлено специальное оборудование в уборной.

В целом, общежитие состоит из 200 жилых секций. Это порядка 420 комнат. В каждой секции есть туалеты и душевые. Оборудована кухня и прачечная. Стирка для студентов бесплатная, а на каждом этаже есть специальный блок, где можно сушить одежду.

Помимо жилых комнат в общежитиях оборудованы учебные аудитории, где уже проведен интернет. Есть и комната отдыха. Одна из них расположена в переходе между корпусами.

«Это самое ценное место, поскольку у вас есть прекрасная возможность посмотреть, где будет большой кампус. Можно сесть на диванчик и помечтать», – говорит проректор ТГУ Сергей Кулижский.

Также оборудован актовый зал на 180 человек, спортзал, где можно позаниматься на различных тренажерах.

Первые студенты в общежитие уже заселились. Обучаются они, как и все в университете, дистанционно. Вход в общежитие по отпечаткам или специальным пропускам. Из-за пандемии коронавируса студентов просят соблюдать меры предосторожности: на этажах расклеены объявления, а в холле стоит антисептик.

Планируется, что в общежитии будут жить около 1000 магистрантов и аспирантов со всех факультетов. Однако полностью проблему дефицита мест в общежитии ввод двух новых корпусов не решает.

«Проблема в том, что наши общежития коридорного типа менее комфортные по сравнению с «Парусом» или даже с общежитием №3 на Лыткина. Мы хотим и выстраиваем политику так, чтобы все студенты, проживающие в общежитиях, имели подобные хорошие условия. Мы очень надеемся, что все-таки независимо от экономической ситуации большой кампус будет построен», — говорит Сергей Кулижский.

Однако названия у общежития пока нет. В ТГУ объявили конкурс и получили больше ста вариантов наименований. В финальном голосовании участвуют три — «Эверест», «Маяк» и «Облако».

Назвать новое общежитие «Маяком» предложили сразу двое студентов.

«Название «Маяк» подходит морской тематике, так как общежитие будет стоять на берегу. Я надеюсь, что «Маяк» станет светочем знаний сквозь невежество и будет всегда освещать путь в родную гавань под названием Томский государственный университет», — говорит студент ГГФ четвертого курса Кирилл Никитин.

С ним солидарна первокурсница Эльвира Бедовская из института экономики и менеджмента.

«В голову быстро пришла идея, что ТГУ — это корабль. Любому кораблю нужен парус, но он уже у нас есть. А чтобы корабль не заблудился в долгом пути, то ему нужен маяк. Наверное, было бы интересно продолжить эту морскую линию, ведь Парус назвали не просто так».

Назвать общежитие в честь самой высокой вершины мира предложил третьекурсник ФИЯ Андрей Сафаров.

«Здание — это высотка, которая по цвету немного напоминает вершину, о покорении которой мечтает каждый альпинист. Тем, кто уже поступил в ТГУ, тоже удалось покорить первую вершину. Ведь именно отсюда, из университета, открывается путь к покорению других вершин. Также в ТГУ обучается множество иностранных студентов, а название «Эверест» будет понятно им всем, так как слово на всех языках мира звучит примерно одинаково».