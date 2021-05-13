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13 мая,
2021
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«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
47 минут назад

Работу систем безопасности проверяют в школах Томска после трагедии в Казани. 

11 мая в Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, в которой раньше учился. Он пришел в школу с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил месяцем ранее, и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. В Следственном комитете заявили, что у задержанного имеется заболевание мозга. По данным «Коммерсанта», у Галявиева атрофия головного мозга. 12 мая Ильназа Галявиева арестовали на два месяца. В этот же день Следственный комитет собирался предъявить ему обвинения в убийстве, но официально о его новом процессуальном статусе не сообщалось.


После произошедшего губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые проверки систем безопасности в образовательных учреждениях.

«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

Началась проверка со школы № 53. В 2019 году ее капитально отремонтировали. В ходе работ были установлены турникеты, магнитные замки на эвакуационных выходах, система видеонаблюдения, охватывающая всю территорию школы и помещения внутри здания. 


Охраняют школу сотрудники ЧОПа. 

«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

«Родители ребенка должны создать такую ситуацию, чтобы ребенок был постоянно занят. Сейчас он в школе, пришел, отдохнул, дополнительное образование — пусть это будут секции, музыкальная школа, кружок робототехники, что угодно. У ребенка, особенно у подростка, не должно быть огромного количества свободного времени, не подконтрольного. Родители на работе зачастую, и чтобы  у него (не было времени заниматься чем попало», — говорит директор школы Антон Иванов.


Он добавил, что в школе ведется активная профилактическая работа. Перед учащимися выступают сотрудники полиции, ФСБ, которые рассказывают о профилактике экстремизма.

«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

В гимназии №13 капитальный ремонт здания не проводился. Директор школы Людмила Яблуновская отметила, что сейчас есть пять входов, с помощью которых можно попасть на территорию гимназии. Новое ограждение территории, соответствующее стандарту безопасности, планируется установить в следующем году. 


Помимо установки нового ограждения, проблемным моментом является и устаревшая система пожарной сигнализации. 


«Пост охраны, если будет финансироваться за счет бюджета, конечно, было бы замечательно. Но сегодня нас обслуживает частное охранное предприятие, это оплачивается за счет благотворительных взносов родителей», — сказала Яблуновская, уточнив, что размер взноса — 33 рубля в месяц.

«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

В гимназии Михаил Ратнер предложил проверить, насколько оперативно реагируют на сигнал тревожной кнопки сотрудники Росгвардии. Силовики прибыли в здание школы за 4 минуты, что соответствует требованиям.


Отвечая на вопрос журналистов, как они будут действовать в случае ЧП, сотрудники Росгвардии отметили, что будут делать все по закону.

«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани
«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

Людмила Яблуновская рассказала, что в гимназии с детьми много работают психологи. В частности, для решения конфликтов  создана специальная группа. 


«Чтобы этого не произошло, мы должны заниматься воспитанием детей. Чтобы они были заняты, чтобы у них не было свободного времени, чтобы они занимались любимым интересным делом. Это первостепенная задача для всех образовательных учреждений — обеспечить занятость детей», – отметила Людмила Яблуновская.

«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани
«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

В школе № 37 допуск детей в школу здесь контролирует вахтер, который имеет доступ к кнопке экстренного вызова Росгвардии. Директор школы Александр Иванов отмечает, что вахтеры имеют опыт армейской службы, посещали специальные курсы. По его словам, решение отказаться от квалифицированной охраны было осознанным. Его приняли члены родительского комитета. 


«Наши вахтеры — два военнослужащих в запасе, один майор, другой — подполковник. Они узнают детей в лица, дети знают их, с родителями общий контакт находится», – рассказал директор школы Александр Иванов.

«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

Александр Иванов считает, что для успешной защиты детей нужно максимально ограничить доступ посторонних на территорию. Касаться запрет на свободный проход должен и родителей. 


«Нужно ограничить доступ родителей в школы. Это с их стороны вызывает негатив, они порой на конфликт идут со школой. После того, как в связи с пандемией ограничили доступ, уменьшилось случаи выхода детей с территории школы», – говорит директор школы № 37.

В Томске с 2015 года реализуется программа «Безопасное детство в Безопасном Городе». Так, на 106 млн рублей установлены новые ограждения (их поменяли в 80 корпусах детских садов и в 20 школах),  все образовательные учреждения оснащены системами видеонаблюдения.

«Все образовательные учреждения оснащены «тревожными кнопками» с выводом на пульт вневедомственной охраны. Однако, как показало недавнее ЧП в Казани, этого мало. Необходимо усилить и профилактическую, воспитательную работу с детьми», — говорит и.о. мэра Михаил Ратнер.


Он отметил, что из-за пандемии власти были вынуждены сократить объем финансирования данной программы. Сейчас администрации Томска нужно порядка 100 миллионов рублей на охрану учреждений, 15 миллионов на модернизацию систем видеонаблюдения и порядка 40 миллионов на установку ограждений.


«Самый главный вопрос – по источникам финансирования. Будем с депутатами говорить, с обладминистрацией», — отметил Ратнер.


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