Дольщики недостроенного дома по Ачинской в Томске получат компенсации

Дольщикам проблемного дома по улице Ачинской, 18а в Томске выплатят компенсации. Выплаты будут производиться через уполномоченный в сфере жилищного строительства банк-агент «ДОМ.РФ» в январе 2022 года.

Дом по Ачинской, 18а начали строить еще в 2012 году. Спустя десять лет проблема дольщиков этого долгостроя решена: выплаты за так и не полученные квартиры получат более 30 человек», — сказал генеральный директор регионального фонда защиты прав дольщиков Сергей Световец.

Представитель уполномоченного банка будет принимать документы от дольщиков в региональном фонде в Томске по ул. Никитина, 37а. Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте фонд214.рф или по телефону горячей линии 8-800-7007-214.

Размер компенсаций рассчитывается, исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в районе, где находится долгострой. Сумма устанавливается индивидуально для каждого дольщика, исходя из метража недостроенной квартиры, компенсации можно получить за помещения площадью до 120 «квадратов». При этом сумма компенсации не может быть меньше, чем та, что оплачена по договору долевого участия.

Строительство объекта началось в 2012 году. Застройщик ООО «ИмпериалСтройИнвест» предполагал возведение 9-этажного жилого дома площадью более 1 780 кв. м. Объект был рассчитан на 36 квартир. Строительство прекратилось в 2014 году. В 2017 году в отношении застройщика начато конкурсное производство.