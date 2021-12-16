Дольщики еще двух долгостроев в Томске и в Стрежевом получат выплаты

Дольщики многоквартирников по ул. Кошурникова, 1а в Томске и по пер. Школьному, 2 в Стрежевом получат компенсационные выплаты. Такое решение принял Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Всего выплаты получат порядка 100 участников долевого строительства, — уточнил генеральный директор регионального фонда защиты прав дольщиков Сергей Световец. — Размер компенсаций будет рассчитан, исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в районе, где находится долгострой. Сумма устанавливается индивидуально для каждого дольщика, исходя из метража недостроенной квартиры, компенсации можно получить за помещения площадью до 120 «квадратов». При этом сумма компенсации не может быть меньше, чем та, что оплачена по договору долевого участия».

Выплаты будут производиться через уполномоченный в сфере жилищного строительства банк-агент «ДОМ.РФ» в начале 2022 года. Информация о перечне документов, необходимом для получения выплат, будет в ближайшее время размещена на сайте регионального фонда.

Девятиэтажка на 118 квартир по ул. Кошурникова, 1а в областном центре возводилась ЗАО «СУ-21». С 2017 года в отношении застройщика было начато конкурсное производство, а в 2021 году его признали банкротом.

Строительство 24-квартирного трехэтажного дома по пер. Школьному, 2 в Стрежевом вело ООО «Орион». В 2021-м застройщик, так и не завершивший возведение дома, признан банкротом.