Дольщики долгостроя на Петропавловской, 5 в Томске получат компенсации

Дольщики долгостроя на Петропавловской, 5 в Томске получат денежные компенсации, сообщает пресс-служба областной администрации. Такое решение было принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Дом еще в 2013 году начала возводить компания «СибирьСтройКомфорт» по договорам долевого участия. Но в 2020 году компания обанкротилась, а дом так и не был построен. Генеральный директор регионального фонда защиты дольщиков Сергей Световец рассказал, что на компенсации шестерым собственникам квартир на Петропавловской, 5 будет направлено почти 13 миллионов рублей, из которых 10,7 миллиона — средства федеральной казны.

«Сейчас мы начинаем прием документов от дольщиков для получения компенсационных выплат. Перечень необходимых бумаг размещен на сайте фонда», — говорит Сергей Световец.

В 2021 году в Томской области приняты решения по ряду проблемных домов. Дольщики с Нефтяной, 3 в Томске и Сосновой, 16 дом 7 в Северске получат компенсации за недостроенное жилье, а томские многоквартирники в переулке Нижнем, 49 (блоки А, В, Е), на проспекте Мира, 33 и улице Профсоюзной, 7 будут достроены.