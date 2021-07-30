{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Дольщики долгостроя на Петропавловской, 5 в Томске получат компенсации
Новости

Дольщики долгостроя на Петропавловской, 5 в Томске получат компенсации

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Дольщики долгостроя на Петропавловской, 5 в Томске получат денежные компенсации, сообщает пресс-служба областной администрации. Такое решение было принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Дом еще в 2013 году начала возводить компания «СибирьСтройКомфорт» по договорам долевого участия. Но в 2020 году компания обанкротилась, а дом так и не был построен. Генеральный директор регионального фонда защиты дольщиков Сергей Световец рассказал, что на компенсации шестерым собственникам квартир на Петропавловской, 5 будет направлено почти 13 миллионов рублей, из которых 10,7 миллиона — средства федеральной казны.

«Сейчас мы начинаем прием документов от дольщиков для получения компенсационных выплат. Перечень необходимых бумаг размещен на сайте фонда», — говорит Сергей Световец.

В 2021 году в Томской области приняты решения по ряду проблемных домов. Дольщики с Нефтяной, 3 в Томске и Сосновой, 16 дом 7 в Северске получат компенсации за недостроенное жилье, а томские многоквартирники в переулке Нижнем, 49 (блоки А, В, Е), на проспекте Мира, 33 и улице Профсоюзной, 7 будут достроены.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.