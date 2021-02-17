Дольщики Томской области в 2020 купили квартиры через эскроу-счета на 1 млрд рублей

За 2020 год жители региона купили 384 квартиры через счета эскроу, чтобы рассчитаться по договорам долевого строительства, сообщили в томском отделении Центробанка. Общая сумма средств на таких счетах — более 1 млрд рублей.





«В 2020 году первую квартиру через счет эскроу в нашей области купили в феврале. После этого продажи стали набирать обороты. По данным АО «ДОМ.РФ», в конце прошлого года из шести застройщиков, которые строили многоквартирные дома в Томской области, четыре работали через проектное финансирование и счета эскроу», — сообщила управляющая отделением Томск Банка России Елена Петроченко.





По данным Единой информационной системы жилищного строительства, из строящихся на конец 2020 года 112 тысяч квадратных метров жилья почти в половине случаев использовались эскроу-счета. В ЦБ прогнозируют, что частота использований эскроу будет предсказуемо расти, так как с июля 2019 года купить квартиры в строящихся домах можно только через такие счета. Такая схема защищает деньги будущих владельцев жилья: средства хранятся на счетах эскроу в банке до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода дома в эксплуатацию. В случае, если застройщик обанкротится, человек получит доступ к эскроу-счету и вернет свои деньги.





Застройщик в таких случаях вкладывает в строительство дома собственные или полученные в кредит деньги. По данным ЦБ, на начало 2021 года томские строительные компании заключили три кредитных договора с банками на проектное финансирование жилья с общим лимитом кредитования около 1,7 млрд рублей.





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