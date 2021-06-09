Дольщики Киевской, 1 добиваются постановки дома на кадастровый учет

Владельцы квартир в доме по Киевской, 1, строительство которого затянулось на девять лет, обвиняют обладминистрацию в затягивании процесса с постановкой дома на кадастровый учет. С 7 июня они проводят одиночные пикеты у «белого дома».

«Выходим на пикеты до тех пор, пока Киевскую, 1 не поставят на кадастровый учет. По договорам паенакопления Киевская, 1 должна была быть сдана в 4 квартале 2014 года. В течение семи лет было подано несколько десятков запросов в контролирующие органы о причинах задержки. Исходя из официальных ответов: с 2014 по 2019 год основной причиной задержки сдачи дома названо отсутствие подключения к сетям Водоканала. В 2019-2020 годах основная причина задержки – отсутствие подключения к сетям электроснабжения. 09.11.2020 – дом сдан. Сейчас для получения собственности нужно поставить дом на кадастровый учет. В течение семи месяцев мы, пайщики ЖСК Набережный, наблюдаем затягивание постановки на кадастровый учет. Устали от бездействия контролирующих органов и безответственности правления ЖСК. Выходим на пикеты до тех пор, пока Киевская, 1 не будет поставлена на кадастровый учет», — говорят пайщики дома.

Строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Сдать в эксплуатацию его должны были в декабре 2014-го, но сроки несколько раз переносились. В 2017 году у застройщика возникли проблемы с оплатой услуг «Томскводоканала» — компания оценила работы в 36 миллионов рублей, но после переговоров с обладминистрацией цену удалось снизить до 19 миллионов. Подключение электричества должно стать последним этапом строительства перед сдачей дома в эксплуатацию.





В ноябре 2020 года застройщиком — ЖСК «Набережный» – было подано заявление о вводе в эксплуатацию 1 этапа строительства жилого здания на ул. Киевской, 1. В департамент архитектуры и градостроительства был предоставлен пакет документов, в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, на основании которого 9 ноября было выдано разрешение на ввод.





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