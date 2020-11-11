Долгострой на Киевской спустя восемь лет введен в эксплуатацию

Дом-долгострой на ул. Киевской, 1 в Томске официально введен в эксплуатацию. ​В доме расположено 517 квартир разной планировки площадью более 20 тысяч кв.м, а также нежилые помещения площадью еще порядка 10 тысяч «квадратов».

Напомним, строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Сдать в эксплуатацию его должны были в декабре 2014-го, но сроки несколько раз переносились. В 2017 году у застройщика возникли проблемы с оплатой услуг «Томскводоканала» — компания оценила работы в 36 миллионов рублей, но после переговоров с обладминистрацией цену удалось снизить до 19 миллионов. Подключение электричества должно стать последним этапом строительства перед сдачей дома в эксплуатацию.





На днях застройщиком — ЖСК «Набережный» было подано заявление о вводе в эксплуатацию 1 этапа строительства жилого здания на ул. Киевской, 1. В департамент архитектуры и градостроительства был предоставлен пакет документов, в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, на основании которого 9 ноября было выдано разрешение на ввод.





«Наша задача — сохранить в Томске темпы строительства и ввода жилья, чтобы помочь застройщикам выполнить свои обязательства перед томичами, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Я поручил департаменту архитектуры и градостроительства работать с каждым застройщиком, инспектировать каждый объект, оказывать всю необходимую консультативную помощь».





Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию дом ЖСК на ул Б. Подгорная, 46.









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