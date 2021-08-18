{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Долгострой на Киевской, 1 поставлен на кадастровый учет
Новости

Долгострой на Киевской, 1 поставлен на кадастровый учет

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Многоквартирный дом по адресу Киевская, 1, на основании документов, предоставленных мэрией, поставлен на кадастровый учет, сообщил департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска. Пайщики жилищно-строительного кооператива могут оформить право собственности на квартиры, обратившись в Росреестр.

Напомним, строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Его планировали сдать в декабре 2014 года, но закончить стройку в срок не удалось. Дом стал долгостроем, хотя официально в проблемных реестрах не числился. Покупатели жаловались, что поэтому не могут считаться обманутыми дольщиками, а директор строительной компании Шабан Байрамов обещал все доделать. 

В конце 2020 года дом на 517 квартир официально ввели в эксплуатацию, однако в этом году Управление Росреестра по Томской области отказало в постановке его на кадастровый учет. Одной из причин стало несоответствие площади здания, указанного в техническом плане застройщика, который был предоставлен для постановки на кадастровый учёт. С ноября прошлого года специалисты городского департамента архитектуры и градостроительства находились в постоянном взаимодействии с застройщиком, помогая ему с корректировкой документов и направления их в Росреестр.

В июле 2021 года дом был арестован службой судебных приставов за долги ЖСК «Набережный» перед «Горсетями». В начале августа при вмешательстве прокуратуры арест с дома был снят. Городской департамент вновь передал документы в Росреестр, и дом поставлен на кадастровый учет.

В настоящее время члены жилищно-строительного кооператива могут обратиться в любое отделение МФЦ для регистрации права собственности. При себе необходимо иметь справку ЖСК о полной выплате пая в двух экземплярах, протокол общего собрания правления ЖСК, на котором подписывали справку, а также квитанцию об оплате госпошлины.

«Дом не сдан и непригоден к жилью»: почему дом на Киевской, 1 десять лет стоит без жильцов

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.