Долгострой на Киевской, 1 поставлен на кадастровый учет

Многоквартирный дом по адресу Киевская, 1, на основании документов, предоставленных мэрией, поставлен на кадастровый учет, сообщил департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска. Пайщики жилищно-строительного кооператива могут оформить право собственности на квартиры, обратившись в Росреестр.

Напомним, строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Его планировали сдать в декабре 2014 года, но закончить стройку в срок не удалось. Дом стал долгостроем, хотя официально в проблемных реестрах не числился. Покупатели жаловались, что поэтому не могут считаться обманутыми дольщиками, а директор строительной компании Шабан Байрамов обещал все доделать.

В конце 2020 года дом на 517 квартир официально ввели в эксплуатацию, однако в этом году Управление Росреестра по Томской области отказало в постановке его на кадастровый учет. Одной из причин стало несоответствие площади здания, указанного в техническом плане застройщика, который был предоставлен для постановки на кадастровый учёт. С ноября прошлого года специалисты городского департамента архитектуры и градостроительства находились в постоянном взаимодействии с застройщиком, помогая ему с корректировкой документов и направления их в Росреестр.

В июле 2021 года дом был арестован службой судебных приставов за долги ЖСК «Набережный» перед «Горсетями». В начале августа при вмешательстве прокуратуры арест с дома был снят. Городской департамент вновь передал документы в Росреестр, и дом поставлен на кадастровый учет.

В настоящее время члены жилищно-строительного кооператива могут обратиться в любое отделение МФЦ для регистрации права собственности. При себе необходимо иметь справку ЖСК о полной выплате пая в двух экземплярах, протокол общего собрания правления ЖСК, на котором подписывали справку, а также квитанцию об оплате госпошлины.

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