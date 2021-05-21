Долги томичей за тепло и горячую воду выросли за пандемию на 500 млн рублей

Жители и организации Томска должны «ТомскРТС» 2,6 миллиарда рублей за услуги теплоснабжения. Два миллиарда рублей из них — задолженность населения. За последний год долг томичей вырос на полмиллиарда, сообщили в компании.





«Пандемия негативно сказалась на собираемости денежных средств за коммунальные ресурсы. У кого-то из-за пандемии возникли финансовые трудности, повлияла отрицательно и позиция власти, что был введен мораторий на применение штрафных санкций, и кого-то именно это сподвигло не оплачивать. Также зима была холодной, были большие начисления, некоторые не ожидали таких больших счетов, не планировали», — рассказал Иван Ющенко.





Чтобы собрать долги, компания направляет иски о взыскании задолженности в суды, а также пользуется услугами коллекторских агентств. С начала года суды уже удовлетворили 3,7 тысячи исков на сумму более 85 миллионов рублей. 11,3 миллиона рублей помогли взыскать коллекторы. 34 миллиона рублей получено с помощью судебных приставов. Ведомство также наложило арест на шесть автомобилей и семь объектов недвижимости.





В «ТомскРТС» отмечают, что вносят информацию о неплательщиках в базу бюро кредитных историй.





«В течение десяти лет они будут находиться в базе, как следствие, у них будут проблемы с получением новых кредитов. В этом году в Национальное бюро кредитных историй направлена информация о 300 должниках, 3,7 тысячи должников — за все время сотрудничества», — рассказал Иван Ющенко.