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21 мая,
2021
Новости

Долги томичей за тепло и горячую воду выросли за пандемию на 500 млн рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Жители и организации Томска должны «ТомскРТС» 2,6 миллиарда рублей за услуги теплоснабжения. Два миллиарда рублей из них — задолженность населения. За последний год долг томичей вырос на полмиллиарда, сообщили в компании.


«Пандемия негативно сказалась на собираемости денежных средств за коммунальные ресурсы. У кого-то из-за пандемии возникли финансовые трудности, повлияла отрицательно и позиция власти, что был введен мораторий на применение штрафных санкций, и кого-то именно это сподвигло не оплачивать. Также зима была холодной, были большие начисления, некоторые не ожидали таких больших счетов, не планировали», — рассказал Иван Ющенко.


Чтобы собрать долги, компания направляет иски о взыскании задолженности в суды, а также пользуется услугами коллекторских агентств. С начала года суды уже удовлетворили 3,7 тысячи исков на сумму более 85 миллионов рублей. 11,3 миллиона рублей помогли взыскать коллекторы. 34 миллиона рублей получено с помощью судебных приставов. Ведомство также наложило арест на шесть автомобилей и семь объектов недвижимости.


В «ТомскРТС» отмечают, что вносят информацию о неплательщиках в базу бюро кредитных историй.


«В течение десяти лет они будут находиться в базе, как следствие, у них будут проблемы с получением новых кредитов. В этом году в Национальное бюро кредитных историй направлена информация о 300 должниках, 3,7 тысячи должников — за все время сотрудничества», — рассказал Иван Ющенко.

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