Долги томичей по теплу превысили 2 миллиарда рублей

По данным компании «ТомскРТС» на 1 апреля 2020 года, задолженность жителей и предприятий Томска за услуги теплоснабжения достигла 2,07 миллиарда рублей, что на 114 миллионов рублей больше, чем годом ранее. При этом большая часть долга приходится на население – 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Задолженность предприятий города за услуги теплоснабжения составляет 382 миллиона рублей, что на 170 миллионов рублей больше, чем годом ранее. В первой декаде апреля снижение платежей составило всего 11 % от плана.





«Сумма задолженности за отопление и ГВС критическая – она по сути уже равна бюджету трех ремонтных кампаний, а если платежная дисциплина потребителей будет ухудшаться, у компании не будет средств на эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и подготовку системы теплоснабжения города к зиме, ведь у «ТомскРТС» нет иного источника финансирования, кроме тарифа на услуги теплоснабжения», — приводятся слова заместителя гендиректора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Ивана Ющенко.





Более 500 томичей обратились в 2020 году за рассрочкой платежей за отопление и горячую воду, из них более 200 – за последний месяц. Причина – эпидемия коронавируса.





«Компания понимает, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом доходы многих семей существенно сократились и оплачивать коммунальные услуги в полном объеме стало проблематично, — считает Иван Ющенко. — Но нужно понимать, что мораторий касается только применения штрафных санкций – начисления пени и ограничения ресурсов. Сама обязательность оплачивать коммунальные услуги, в том числе отопление и горячую воду, сохраняется. Если не оплачивать услуги длительное время, долг может стать неподъемным, а после окончания действия моратория на применение штрафных санкций пеня будет начислена на всю сумму просроченной задолженности».





Отмечается, что более 9,6 тысячи жителей Томска и области перешли на электронные квитанции за отопление, горячую воду и свет, отказавшись от бумажных счетов. Около 80 тысяч абонентов пользуются для оплаты счетов личным кабинетом my.ensb.tomsk.ru, через который можно оплачивать услуги теплоснабжения и электроэнергии, передавать показания счетчиков и задавать вопросы по начислениям и задолженности. Кроме того, по телефону 75-00-75 можно передавать показания счетчиков горячей воды и электроэнергии, получать консультации по задолженности и начислениям.