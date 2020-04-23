Добрые новости
23 апреля,
2020
Новости

Долги предприятий по зарплате в Томской области составляют больше 21 млн рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области на 1 апреля долги предприятий по зарплате составляли 21,1 млн. рублей. За месяц величина долга увеличилась на 2,6 млн рублей (14,4%), сообщает Томскстат.


Из общей суммы просроченной задолженности 4,9 млн. рублей приходится на задолженность, образовавшуюся в 2019 году, 9,5 млн. рублей (45,2%) — в 2018 году и ранее.


Самые большие долги по зарплатам перед работниками имеют четыре организации. Основная сумма задолженности (43,5%) приходилась на предприятие, чья деятельность связана с производством коммуникационного оборудования. Там сумма задолженности на одного работника составляет 169,8 тысяч рублей.


Средняя задолженность на одного работника в сфере транспорта составляет 58,7 тысяч рублей, в сфере научных исследований — 82,6 тысяч рублей, а в сфере обрабатывающего производства около 61 тысячи рублей на сотрудника. В целом, обрабатывающие предприятия Томской области должны выплатить больше 16 млн рублей, предприятия в научной сфере — 3,6 млн, а транспортные компании — 648 тысяч рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.