Долги предприятий по зарплате в Томской области составляют больше 21 млн рублей

В Томской области на 1 апреля долги предприятий по зарплате составляли 21,1 млн. рублей. За месяц величина долга увеличилась на 2,6 млн рублей (14,4%), сообщает Томскстат.





Из общей суммы просроченной задолженности 4,9 млн. рублей приходится на задолженность, образовавшуюся в 2019 году, 9,5 млн. рублей (45,2%) — в 2018 году и ранее.





Самые большие долги по зарплатам перед работниками имеют четыре организации. Основная сумма задолженности (43,5%) приходилась на предприятие, чья деятельность связана с производством коммуникационного оборудования. Там сумма задолженности на одного работника составляет 169,8 тысяч рублей.





Средняя задолженность на одного работника в сфере транспорта составляет 58,7 тысяч рублей, в сфере научных исследований — 82,6 тысяч рублей, а в сфере обрабатывающего производства около 61 тысячи рублей на сотрудника. В целом, обрабатывающие предприятия Томской области должны выплатить больше 16 млн рублей, предприятия в научной сфере — 3,6 млн, а транспортные компании — 648 тысяч рублей.