Долги физлиц за коммуналку передадут коллекторам

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Новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц предполагает, что долги граждан по ЖКХ могут отдать коллекторским агентствам. Кроме того, регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей, сообщает «Коммерсант».

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

Ранее коллекторы никогда с подобными долгами не работали. В изначальном варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И только после проведения с должниками досудебных переговоров.

Эксперты «Коммерсанта» считают передачу долгов за ЖКХ коллекторам целесообразной. «Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, не подпадающие до настоящего времени под регулирование в сфере взыскания, зачастую позволяют себе нарушения, ущемляющие права граждан, либо на договорной основе привлекают к взысканию лиц, которые имеют криминальное прошлое и фактически не несут никакой ответственности за неправомерное взыскание, — отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — Мы считаем, что такие инициативы позволят навести порядок во взыскании долгов по коммунальным платежам». По словам главы «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, долги по ЖКХ по своей сути не отличаются от других долгов и неправильно ограничивать профессиональных взыскателей.

По данным Минстроя, на начало 2019 года общая сумма долгов россиян за ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей. В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании. Общий долг страны за коммунальные услуги, только по оценкам властей, превышает триллион рублей.

По данным ООО «Томский расчетный центр» (ООО «ТРЦ») , задолженность жителей города на 30 сентября 2019 года только «Томскводоканалу» составляет порядка 600 миллионов рублей. При этом 90 % приходится на долги населения. По словам заместителя директора по экономике и финансам ООО «Томскводоканал» Марины Блажко, сумма долга за холодное водоснабжение и водоотведение равна сумме четырехлетнего бюджета компании на капитальные ремонты водопроводных и канализационных сетей.

Сотрудники ООО «ТРЦ» отмечают, что самым эффективным методом взыскания задолженности является исполнение судебного решения, поэтому в большинстве ситуаций обращение в суд - неизбежная мера. «В среднем, в месяц рассматривается 700 дел в отношении тех, кто должен за холодное водоснабжение и водоотведение, - подчеркнула начальник отдела по работе с населением ООО «ТРЦ» Ольга Непомнящая. – Далее с должниками работают судебные приставы». В случае если суд над должником все-таки состоялся, к сумме долга прибавляются и судебные издержки. Тем самым задолженность перед ресурсоснабжающей организаций может значительно вырасти.

В ООО «ТРЦ» положительно относятся к законодательной инициативе, потому что это является одной из мер взыскания долгов с тех, кто не платит и на просьбы оплатить задолженность никак не реагирует. У общества уже заключен договор с одним аккредитованным коллекторским агентством, имеющим соответствующую документацию.