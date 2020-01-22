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22 января,
2020
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Долги физлиц за коммуналку передадут коллекторам

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц предполагает, что долги граждан по ЖКХ могут отдать коллекторским агентствам. Кроме того, регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей, сообщает «Коммерсант».

Долги физлиц за коммуналку передадут коллекторам

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

Ранее коллекторы никогда с подобными долгами не работали. В изначальном варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И только после проведения с должниками досудебных переговоров.

Эксперты «Коммерсанта» считают передачу долгов за ЖКХ коллекторам целесообразной. «Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, не подпадающие до настоящего времени под регулирование в сфере взыскания, зачастую позволяют себе нарушения, ущемляющие права граждан, либо на договорной основе привлекают к взысканию лиц, которые имеют криминальное прошлое и фактически не несут никакой ответственности за неправомерное взыскание, — отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — Мы считаем, что такие инициативы позволят навести порядок во взыскании долгов по коммунальным платежам». По словам главы «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, долги по ЖКХ по своей сути не отличаются от других долгов и неправильно ограничивать профессиональных взыскателей.

По данным Минстроя, на начало 2019 года общая сумма долгов россиян за ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей. В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании. Общий долг страны за коммунальные услуги, только по оценкам властей, превышает триллион рублей.

Долги физлиц за коммуналку передадут коллекторам

По данным ООО «Томский расчетный центр» (ООО «ТРЦ») , задолженность жителей города на 30 сентября 2019 года только «Томскводоканалу» составляет порядка 600 миллионов рублей. При этом 90 % приходится на долги населения. По словам заместителя директора по экономике и финансам ООО «Томскводоканал» Марины Блажко, сумма долга за холодное водоснабжение и водоотведение равна сумме четырехлетнего бюджета компании на капитальные ремонты водопроводных и канализационных сетей.


Сотрудники ООО «ТРЦ» отмечают, что самым эффективным методом взыскания задолженности является исполнение судебного решения, поэтому в большинстве ситуаций обращение в суд - неизбежная мера. «В среднем, в месяц рассматривается 700 дел в отношении тех, кто должен за холодное водоснабжение и водоотведение, - подчеркнула начальник отдела по работе с населением ООО «ТРЦ» Ольга Непомнящая. – Далее с должниками работают судебные приставы». В случае если суд над должником все-таки состоялся, к сумме долга прибавляются и судебные издержки. Тем самым задолженность перед ресурсоснабжающей организаций может значительно вырасти.


В ООО «ТРЦ» положительно относятся к законодательной инициативе, потому что это является одной из мер взыскания долгов с тех, кто не платит и на просьбы оплатить задолженность никак не реагирует. У общества уже заключен договор с одним аккредитованным коллекторским агентством, имеющим соответствующую документацию.

«С одной стороны, конечно, задолженность населения катастрофическая, – говорит Мария Мартынова генеральный директор ООО «УК «Академическое» и ООО «Сибиряк». — По двум моим компаниям долг свыше 10 миллионов рублей. При 100 % оплате я смогла бы и зарплату рабочим поднять, и технику купить, то есть направить деньги на развитие, а по факту сижу в долгах. И такая ситуация во всех УК! Но все же коллекторам передавать — это жесткая мера, потому что часть долгов у действительно нищих людей. Им бы помочь субсидии оформить. А часть, конечно, просто внаглую не платит. Из озвученной суммы долги на 3,5 млн переданы судебным приставам, но они пока не торопятся и УК несет убытки».

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