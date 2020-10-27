Долг вырос на 50 млн рублей: сколько должны томичи за оплату света

С начала года жители Томской области накопили 391 миллион рублей задолженности за электрическую энергию. За год величина долга выросла на 57 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыта».





Долг предприятий и организаций в целом составляет 555,9 миллиона рублей. Из них 107,2 миллиона должны УК, ТСЖ и ЖСК. Низкий уровень оплаты демонстрируют водоканалы и котельные.





«По итогам девяти месяцев 2020 года АО «Томскэнергосбыт» подало 5780 исковых заявлений и судебных приказов на взыскание задолженности с абонентов-физических лиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество таких заявлений увеличилось на 18 %. На принудительное взыскание приставам предъявлено 5430 исполнительных документов, что на 42 % больше, чем год назад», — говорится в сообщении.





С начала года в отношении 1074 неплательщиков вынесены постановления о запрете регистрации транспорта. У 59 составлены акты описи и арестовано имущество.

Еще 726 не могут регистрировать недвижимость, а 323 запретили выезд за границу.





В отношении юрлиц подано 688 исковых заявлений, приставы получили 410 материалов на взыскание задолженности.