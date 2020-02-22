Долг в объеме 3,5 млрд рублей накопили мусорные операторы в Сибири

Долги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Сибири по итогам 2019 года достигли 3,5 млрд рублей. Эксперты говорят, что часть из них могут прекратить свою деятельность.

«Кредиторская задолженность за 2019 год накопилась уже в размере 3,5 млрд рублей. Это большая цифра, и она, к сожалению, продолжает расти. При этом дебиторская задолженность составляет уже 4,2 млрд рублей. Эти финансовые показатели говорят о том, что проблема, к сожалению, не решается пока, платежи с населения взимаются в меньшем объеме, чем планировалось, и, соответственно, региональный оператор не доплачивает своим контрагентам», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» замгенерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Сергея Королева.





Сейчас в Сибири работает 31 региональный оператор. Из-за проблем с оплатой услуг часть из них может уйти с рынка, отметил Королев. Под угрозой находятся по два оператора в Алтайском крае и Кемеровской области, один в Новосибирской области, три в республике Алтай. С серьезными проблемами столкнулись компании в республиках Тува и Хакасия.





По данным Королева, средняя собираемость платежей за вывоз мусора в Сибири составляет около 65 % с физических лиц и 79 % с юридических лиц. Среди лидеров по собираемости Томская область (в целом 90 %) и Алтайский край (83 %). В республиках Тува и Хакасия ситуация хуже всего — собираемость платежей составляет 23 % и 50 % соответственно.





Ранее мусорные операторы ряда регионов Сибири выступили за повышение тарифа на вывоз ТКО. Компании говорят о необходимости их пересмотра, называя тарифы заниженными, генерирующими убытки и тормозящими развитие отрасли.





В Томской области с начала года тариф на вывоз мусора снизили в восьми муниципалитетах. По данным обладминистрации, к началу 2020 года средний процент собираемости платы за услугу составляет 75,7 %. В среднем жители Томской области платят 68,16 рублей.









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