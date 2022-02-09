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Новости

Доктор Андрей Солнышко ответит на вопросы о COVID-19 у детей в инстаграме обладминистрации

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В пятницу, 11 февраля, в 10 часов в инстаграме обладминистрации заместитель главного врача по лечебной работе детской больницы № 1 Томска, кандидат медицинских наук Андрей Солнышко расскажет о COVID-19 у детей.

 

Андрей Солнышко
Андрей Солнышко

Врач объяснит, как проявляет себя болезнь, а также, как проходит лечение и реабилитация. Эфир приурочен ко Всемирному дню больного (11 февраля), также его можно будет посмотреть в инстаграм-аккаунте детской больницы № 1. Вопросы можно оставлять под постом-анонсом и задавать во время эфира.

Ранее Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как говорить с детьми о коронавирусе. Полностью все рекомендации можно прочесть здесь

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