Доктор Андрей Солнышко ответит на вопросы о COVID-19 у детей в инстаграме обладминистрации

В пятницу, 11 февраля, в 10 часов в инстаграме обладминистрации заместитель главного врача по лечебной работе детской больницы № 1 Томска, кандидат медицинских наук Андрей Солнышко расскажет о COVID-19 у детей.

Врач объяснит, как проявляет себя болезнь, а также, как проходит лечение и реабилитация. Эфир приурочен ко Всемирному дню больного (11 февраля), также его можно будет посмотреть в инстаграм-аккаунте детской больницы № 1. Вопросы можно оставлять под постом-анонсом и задавать во время эфира.