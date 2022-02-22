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  3. Завершена продажа имущества Томского завода измерительной аппаратуры: на его месте растет ЖК «Войков»
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Завершена продажа имущества Томского завода измерительной аппаратуры: на его месте растет ЖК «Войков»

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Арбитражный суд Томской области завершил процедуру конкурсного производства в ОАО "Томский завод измерительной аппаратуры" (ТЗИА), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

В реестр требований кредиторов, следует, в свою очередь, из материалов на портале "Федресурс", были включены требования на 265,5 млн рублей (требования второй и третьей очередей). При этом проданного имущества не хватило на то, чтобы погасить все долги. Вместе с тем полностью оплачены расходы на конкурсное производство - 18,8 млн рублей.

«Все имущество должника реализовано, денежные средства, поступившие от реализации, распределены. Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют», - говорится в определении суда.

В связи с этим суд завершил процедуру конкурсного производства. Банкротство завода будет завершено после окончания разбирательства между Федеральной налоговой службой и бывшим конкурсным управляющим Юрием Калакутиным о признании незаконными действий последнего.

Сейчас на месте бывшего завода идет строительство нового микрорайона «Войков». ООО «Вира» осенью 2021 года приступило к строительству жилого комплекса. Сообщалось, что эта компания в 2019 году выкупила имущество завода в рамках банкротства одним лотом за 32,5 млн рублей - почти в девять раз ниже стартовой стоимости. В конце 2019 года на территории завода снесли все постройки. Компания запланировала вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство жилого комплекса «Войков» площадью 50 тыс. кв. метров. Завод располагался на западной окраине Томска вблизи реки Томь, окружен в основном жилой застройкой. «Высотность домов — до 17 этажей, сегмент жилья — средний и выше среднего. На территории комплекса также будет детский сад на 145 мест», — комментировал ранее планы совладелец компании «Вира» Ринат Аминов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Вира" в равных долях принадлежит местным предпринимателям Ринату Аминову, Алексею Мошкову и Алексею Вавилову (через ООО "СВРГ Управление").

Данные "СПАРК-Интерфакс"
Данные "СПАРК-Интерфакс"

Бизнесмен Ринат Аминов получил широкую известность в Томске как главный свидетель в судебном процессе над Иваном Кляйном. Ранее, в 2014 году Аминов банкротил «Контур» в период судебного процесса над Игорем Иткиным, проходившего от начала до конца под неусыпным контролем ФСБ. 

Его компаньон Алексей Вавилов — крупный томский предприниматель, соучредитель «Изумрудного города», «Стройпарка», активный игрок на томском рынке девелопмента. Стал известен после памятной многим в Томске истории и со скандальным банкротством ОАО «Ролтом», знаменитого «Томского подшипника».

По мнению некоторых томичей название для нового жилого комплекса «Войков» неприемлемо. Имя Петра Войкова, присвоенное улицам, станциям метро и поселкам, чаще других становилось объектом попыток переименования. Связано это с тем, что он непосредственно причастен к расстрелу царской семьи в 1918 году в Екатеринбурге. В Томске тоже хотели переименовать улицу Войкова, но не случилось. Томичи обращались с просьбой к застройщикам изменить название нового микрорайона, но бизнесмены не услышали призывов. Или сделали вид, что не услышали. В настоящее время весь город заклеен рекламой продажи недвижимости в «Войкове».

Для справки: ТЗИА был создан в 1942 году, в 1994 году преобразован в ОАО путем приватизации. По данным аналитической базы данных «СПАРК-Интерфакс», госкорпорация «Ростех» владело 38,7% акций ТЗИА, физическим лицам принадлежало 61,3% (крупнейшие из них — Василий Жаржевский (13,65%) и Евгений Гавриленко (10,46%). Банкротство завода началось в 2014 году. Кредиторы и конкурсный управляющий несколько лет не могли договориться о порядке и форме продажи, поэтому имущество долгое время не выставлялось на торги.

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