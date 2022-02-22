Завершена продажа имущества Томского завода измерительной аппаратуры: на его месте растет ЖК «Войков»

Арбитражный суд Томской области завершил процедуру конкурсного производства в ОАО "Томский завод измерительной аппаратуры" (ТЗИА), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел. В реестр требований кредиторов, следует, в свою очередь, из материалов на портале "Федресурс", были включены требования на 265,5 млн рублей (требования второй и третьей очередей). При этом проданного имущества не хватило на то, чтобы погасить все долги. Вместе с тем полностью оплачены расходы на конкурсное производство - 18,8 млн рублей. «Все имущество должника реализовано, денежные средства, поступившие от реализации, распределены. Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют», - говорится в определении суда. В связи с этим суд завершил процедуру конкурсного производства. Банкротство завода будет завершено после окончания разбирательства между Федеральной налоговой службой и бывшим конкурсным управляющим Юрием Калакутиным о признании незаконными действий последнего.

Сейчас на месте бывшего завода идет строительство нового микрорайона «Войков». ООО «Вира» осенью 2021 года приступило к строительству жилого комплекса. Сообщалось, что эта компания в 2019 году выкупила имущество завода в рамках банкротства одним лотом за 32,5 млн рублей - почти в девять раз ниже стартовой стоимости. В конце 2019 года на территории завода снесли все постройки. Компания запланировала вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство жилого комплекса «Войков» площадью 50 тыс. кв. метров. Завод располагался на западной окраине Томска вблизи реки Томь, окружен в основном жилой застройкой. «Высотность домов — до 17 этажей, сегмент жилья — средний и выше среднего. На территории комплекса также будет детский сад на 145 мест», — комментировал ранее планы совладелец компании «Вира» Ринат Аминов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Вира" в равных долях принадлежит местным предпринимателям Ринату Аминову, Алексею Мошкову и Алексею Вавилову (через ООО "СВРГ Управление").

Данные "СПАРК-Интерфакс" Данные "СПАРК-Интерфакс"

Бизнесмен Ринат Аминов получил широкую известность в Томске как главный свидетель в судебном процессе над Иваном Кляйном. Ранее, в 2014 году Аминов банкротил «Контур» в период судебного процесса над Игорем Иткиным, проходившего от начала до конца под неусыпным контролем ФСБ. Его компаньон Алексей Вавилов — крупный томский предприниматель, соучредитель «Изумрудного города», «Стройпарка», активный игрок на томском рынке девелопмента. Стал известен после памятной многим в Томске истории и со скандальным банкротством ОАО «Ролтом», знаменитого «Томского подшипника».