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22 апреля,
2021
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Доходы временно отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна упали почти в три раза

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Доходы временно отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна упали почти в три раза за 2020 год. Его супруга Галина Кляйн также заработала меньше, чем в 2019 году.

Доходы временно отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна упали почти в три раза

Как следует из декларации о доходах на сайте мэрии, за 2019 год Иван Кляйн заработал 291 млн рублей, а за 2020 – 107 млн рублей. В собственности у временно отстраненного от должности мэра остались квартира, три земельных участка, гаражный бокс и нежилое помещение.


Доход Галины Кляйн в 2020 году составил 77,7 млн рублей, в то время как в 2019 года она заработала почти в два раза больше  – 133,9 млн рублей. В собственности у Галину Кляйн находятся квартира, гараж и земельный участок.


И.о. мэра Томска Михаил Ратнер за 2020 год заработал 2,6 млн рублей, его жена – 1 млн рублей. Супруги владеют квартирой, в собственности у Ратнера также находится Toyota RAV4.


Напомним, Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В конце февраля его прооперировали в НИИ онкологии ТНИМЦ. В начале марта Советский районный суд изменил Кляйну меру пресечения на домашний арест. Фактически Иван Кляйн пребывал в стационаре, доступ родственников был запрещен.


8 апреля началось рассмотрение дела Ивана Кляйна по существу. В суде временно отстраненный от должности мэра Томска не признал вину и назвал процесс давлением на себя. 


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