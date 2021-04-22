Доходы временно отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна упали почти в три раза за 2020 год. Его супруга Галина Кляйн также заработала меньше, чем в 2019 году.

Как следует из декларации о доходах на сайте мэрии, за 2019 год Иван Кляйн заработал 291 млн рублей, а за 2020 – 107 млн рублей. В собственности у временно отстраненного от должности мэра остались квартира, три земельных участка, гаражный бокс и нежилое помещение.





Доход Галины Кляйн в 2020 году составил 77,7 млн рублей, в то время как в 2019 года она заработала почти в два раза больше – 133,9 млн рублей. В собственности у Галину Кляйн находятся квартира, гараж и земельный участок.





И.о. мэра Томска Михаил Ратнер за 2020 год заработал 2,6 млн рублей, его жена – 1 млн рублей. Супруги владеют квартирой, в собственности у Ратнера также находится Toyota RAV4.





Напомним, Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В конце февраля его прооперировали в НИИ онкологии ТНИМЦ. В начале марта Советский районный суд изменил Кляйну меру пресечения на домашний арест. Фактически Иван Кляйн пребывал в стационаре, доступ родственников был запрещен.





8 апреля началось рассмотрение дела Ивана Кляйна по существу. В суде временно отстраненный от должности мэра Томска не признал вину и назвал процесс давлением на себя.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

​

Кто подставил мэра Кляйна. Версия

Истребление мэров

Салюты, сугробы, дом за рубль: чем запомнился Иван Кляйн на посту мэра Томска

В Томске посмотрели «Тайну подушки мэра Кляйна». Мнения​





ПОДДЕРЖИ ТВ2



