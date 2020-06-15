«Доходы снизились на 20-50%»: томские перевозчики попросили главу региона о помощи

Автотранспортный союз обратился к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой оказать экономическую поддержку местным транспортным предприятиям и бизнесменам. По оценкам Союза транспортников России, доходы от автомобильных перевозок из-за коронавируса снизились на 20-50%.

«В Союз транспортников России, Российский автотранспортный союз, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков в массовом порядке поступают обращения региональных профессиональных объединений о критическом росте убыточности в деятельности предприятий», — говорится в обращении, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину.

В качестве одной из мер поддержки перевозчики предложили приостановить требования об обязательном оснащении автобусов тахографами, спутниковой навигацией и видеокамерами. Также речь идет о сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, проведении аттестации водителей, о разработке перевозчиками паспортов автобусов по транспортной безопасности и о применении контрольно-кассовой техники.

«Такие дополнительные траты оцениваются региональными объединениями в 110-190 тысяч рублей на автобус, что соответствует выплатам заработной платы водителям в течение 6-10 месяцев. При этом указанные требования оцениваются как избыточные», — говорится в письме.

Перевозчики предложили ввести налоговые каникулы на период карантина, обнулить ставки НДС для регулярных перевозок автобусами по нерегулируемым тарифам, отменить на полгода выплаты в социальные фонды, наложить мораторий на уплату транспортного налога, снижение стоимости топлива на перевозки пассажиров и социально значимых грузов. Также перевозчики попросили компенсировать им недополученные доходы от перевозки пассажиров, в случае, если снижение составит 30 % и более от прошлогодних доходов.

В Томской области перевозчики попросили областную власть выделить 60 млн на поддержании их деятельности, и еще 15 млн рублей на поддержание деятельности томского автовокзала.





«Постановление Правительства транспортная включена в список пострадавших от коронавируса. Президент принял решение, что деятельность перевозчиков должны поддержать региональные и муниципальные бюджеты. Мы встречались с департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, однако пока ясности нет», — пояснил президент Томского автотранспортного союза Иван Бубеннов.





По словам Бубенного, план поддержки транспортной отрасли власти должны были составить до 15 июня. В ряде регионов подобные планы были приняты. Так, например, в республике Бурятия, Кировской, Ленинградской областях власти выделили субсидии, чтобы компенсировать недополученные доходы.





12 июня Томский автотранспортный союз направил замгубернатора Игорю Шатурного очередное письмо, в котором попросил принять аналогичные меры.





В разговоре с ТВ2 Иван Бубеннов отметил, что ранее предложенные меры по отсрочке установки контрольно-кассовой техники пока не нашли положительного отклика. При этом он подчеркнул, что это обязательство многие понимают не совсем верно.