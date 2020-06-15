«Доходы снизились на 20-50%»: томские перевозчики попросили главу региона о помощи
Автотранспортный союз обратился к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой оказать экономическую поддержку местным транспортным предприятиям и бизнесменам. По оценкам Союза транспортников России, доходы от автомобильных перевозок из-за коронавируса снизились на 20-50%.
«В Союз транспортников России, Российский автотранспортный союз, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков в массовом порядке поступают обращения региональных профессиональных объединений о критическом росте убыточности в деятельности предприятий», — говорится в обращении, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину.
В качестве одной из мер поддержки перевозчики предложили приостановить требования об обязательном оснащении автобусов тахографами, спутниковой навигацией и видеокамерами. Также речь идет о сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, проведении аттестации водителей, о разработке перевозчиками паспортов автобусов по транспортной безопасности и о применении контрольно-кассовой техники.
«Такие дополнительные траты оцениваются региональными объединениями в 110-190 тысяч рублей на автобус, что соответствует выплатам заработной платы водителям в течение 6-10 месяцев. При этом указанные требования оцениваются как избыточные», — говорится в письме.
Перевозчики предложили ввести налоговые каникулы на период карантина, обнулить ставки НДС для регулярных перевозок автобусами по нерегулируемым тарифам, отменить на полгода выплаты в социальные фонды, наложить мораторий на уплату транспортного налога, снижение стоимости топлива на перевозки пассажиров и социально значимых грузов. Также перевозчики попросили компенсировать им недополученные доходы от перевозки пассажиров, в случае, если снижение составит 30 % и более от прошлогодних доходов.
В Томской области перевозчики попросили областную власть выделить 60 млн на поддержании их деятельности, и еще 15 млн рублей на поддержание деятельности томского автовокзала.
«Постановление Правительства транспортная включена в список пострадавших от коронавируса. Президент принял решение, что деятельность перевозчиков должны поддержать региональные и муниципальные бюджеты. Мы встречались с департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, однако пока ясности нет», — пояснил президент Томского автотранспортного союза Иван Бубеннов.
По словам Бубенного, план поддержки транспортной отрасли власти должны были составить до 15 июня. В ряде регионов подобные планы были приняты. Так, например, в республике Бурятия, Кировской, Ленинградской областях власти выделили субсидии, чтобы компенсировать недополученные доходы.
12 июня Томский автотранспортный союз направил замгубернатора Игорю Шатурного очередное письмо, в котором попросил принять аналогичные меры.
В разговоре с ТВ2 Иван Бубеннов отметил, что ранее предложенные меры по отсрочке установки контрольно-кассовой техники пока не нашли положительного отклика. При этом он подчеркнул, что это обязательство многие понимают не совсем верно.
«Согласно законодательству, пассажиру должен быть выдан билет со штрих-кодом, а в течение суток перевозчик должен внести сведения о реализации таких билетов в свой контроль-кассовый аппарат, который может один на все автобусы. Почему-то все решают, что ККТ должен находиться в каждом автобусе. Понимаете, в чем проблема? В области вводят безналичный расчет, но если в других регионах так оплачивают 60-70%, то у нас от силы — 10%», — отмечает Бубеннов.
В Томской области по данным на 14 июня 1268 случаев заболевания COVID-19. Лечение продолжают 655 человек, выздоровевших 599, умерших 14.
Власти ограничили число автобусных рейсов. Также официально ограничено сообщение между регионами.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?