Доходы бюджета Томска на 2021 год сократятся на 900 млн рублей

Доходная часть бюджета Томска на 2021 год будет меньше на 897 млн рублей, по сравнению с планом. Такие данные на совещании привела заммэра — начальник департамента финансов Ирина Ярцева.

«Если ранее мы формировали расходную часть бюджета с коэффициентом 1 к расходам текущего года, то сейчас мы вынуждены говорить о сокращении, — пояснила Ярцева. – Мы сейчас делаем все возможное, чтобы нам разрешили увеличить показатели предельного дефицита бюджета. Это позволит нам привлечь дополнительные кредитные средства на период восстановления экономики от последствий пандемии. Но в данный момент мы обязаны учитывать в бюджете выпадающие доходы и прогнозы, которые дает нам налоговая инспекция по собираемости средств».





Мэр Томска Иван Кляйн отметил, что сокращение бюджета не должно повлиять на выплаты зарплаты бюджетникам, финансирование социальных расходов. При этом он поручил определить те статьи, от которых можно отказаться в сложный период. В частности, мэр призвал отказаться от расходов на СМИ, сократить расходы на проведение мероприятий.





Ранее Иван Кляйн обратился к губернатору региона с просьбой разрешить муниципалитетам увеличить показатели предельного дефицита бюджета – на данный момент он не может превышать 10 % от доходов. В случае положительного решения город планирует привлечь заемные деньги на покрытие выпадающих доходов.